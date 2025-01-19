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韌性國家醫療整備 消防署：委託醫療救護專業學會辦理

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

「韌性國家醫療整備計畫」是去年3月29日行政院核定，目的係為因應重大災害，提升傷患緊急救護及後送效能之中程計畫，執行期間為2024年至2027年，由衛生福利部主政，國防部與內政部協辦。其中內政部消防署於今年編列約2.5億元，補助各地方政府消防機關救護⼈員防護裝備及救護器材，並辦理消防人員特殊緊急救護訓練。

消防署執行韌性國家醫療整備計畫，以加強傷病患到院前緊急救護整備為主，增加救護技術員之個人防護裝備並強化消防人員緊急傷患救護訓練，以提升救護效能。

消防署強調，其中消防署執行項目包括：消防⼈員特殊緊急救護訓練，今年起分３年，每年預計訓練5千名消防人員；補助地方政府消防⼈員防護裝備，今年起分3年購置約1萬套；補助地方政府消防機關充實⽌⾎帶（今年起分3 年購置約５萬 條）、輕量化折疊式擔架（114年起分3年購置約1千２百組）等器材。相關訓練計畫則委由緊急醫療救護等專業學會辦理，並無與黑熊學院合作。

內政部表示，由於立法院刻正審查114年中央政府總預算案，是以消防署韌性國家醫療整備計畫之執行經費，仍待立法院審查結果。消防署配合辦理韌性國家醫療整備計畫，強化到院前緊急醫療救護，辦理相關訓練以及充實裝備器材，係為因應地震、颱風等災害，提升消防人員救護效能，維護民眾生命安全。

地方政府

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