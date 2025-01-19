媒宣費遭刪847萬 漁業署：影響我強迫勞動生產名單除名

近日立法院審議114年度中央政府總預算案，各部會所屬媒體政策及業務宣導費均遭大量刪減。漁業署表示，媒宣費847萬5千元將遭刪減，該預算是為進行漁業與人權推展成果的國際宣播，以爭取我國遠洋漁獲自美國童工或強迫勞動生產之貨品清單除名，若該預算遭刪減，將無法透由廣宣行銷讓國際了解漁業與人權成果，致市場國誤解我國努力成果。

漁業署表示，美國勞工部於2020年9月30日首次將台灣遠洋漁獲列入「童工或強迫勞動生產之貨品清單」，為了全面改善我國遠洋漁船外籍船員權益，2022年5月20日起推動第一期「漁業與人權行動計畫」，以4年期程多面向及系統性更保障外籍船員權益。

漁業署指出，2025年是第一期漁業與人權行動計畫的最後一年，也是整體展現我國重視及保障外籍船員權益成果的重要時刻，如工資提升、生活照護、強化生活保障及工作環境、休憩設施建置、管理機制量能提升等，有必要藉由多元的媒體管道向國際宣傳，讓國際進一步了解台灣各界於外籍船員人權政策推動之努力與成果，2025年媒宣經費正是4年計畫中最後且最關鍵的一片拼圖。

漁業署強調，遠洋漁業為我國重要產業，遠洋漁獲多為輸銷國外產品，目前歐盟為有效打擊強迫勞動及提倡負責任商業行為，訂定禁止強迫勞動產品上市規章，已於2024年12月13日生效。美國邊境保護局早已實施禁止疑似強迫勞動貨品輸入美國，我國遠洋漁獲雖尚未列入限制進口名單，但我國推動外籍船員人權保障之成果如無法透由廣宣行銷讓國際了解，不但可能造成遠洋漁獲物無法外銷，將影響我國1000艘遠洋漁船及近400億產值之遠洋漁業能否存續及國家漁業形象，也將衝擊我國於國際漁業管理組織的參與，更可能連帶阻礙我國內沿近海捕撈或養殖水產品於國際間拓銷。