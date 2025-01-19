總預算案 無人機預算改凍結5成

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算案，面對在野黨提出多項刪減、凍結提議，行政部門從閣揆卓榮泰以降各部會，紛紛表態呼籲在野黨刀下留情；國防部昨再次籲請立法委員理性監督。同時在外界壓力下，國民黨團書記長林思銘也宣布，中科院無人機產業園區預算將由原先提案的七六二五萬元全數刪減，改為凍結百分之五十。

衛福部疾管署副署長羅一鈞罕見因應政治議題發文表態，直呼「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，以被砍八成的大陸差旅費舉例，現在連去武漢考察的機票都買不起，更憂心以後無法召開記者會說明國內疫情概況。

卓榮泰上任後昨天首次赴金門視察，對中央總預算恐被刪減，他強調，無論是統刪或個案刪，都要顧慮國家整體安全，「刪不能刪安全，減也不能減尊嚴」。

民眾黨代理黨主席黃國昌在新北受訪時回應，通刪案吸納行政部門訴求後已做調整，如果兩兆九千億預算賴清德總統跟卓榮泰說沒辦法做事，「那就請你下台換人做」。

「希望後續有救濟空間」，海委會主委管碧玲說，造艦計畫被刪七億三八五三萬元，將影響五艘巡護艦的交船進度，包括六百噸和二千噸的遠洋巡護船，可能需「賒帳」。預算刪除後，海巡光付電費都有問題，差額逾千萬元；一般事務費也遭刪減一四一四萬元，影響基層健檢補助及服裝汰換。國民黨立委陳玉珍現場澄清，健檢補助為法定金額未刪除。

會後陳玉珍受訪表示，今年中央總預算達三點一兆元，比去年的二點七兆元增長四三○○億元，增幅達百分之十五；即便刪減九三九億元，仍比去年多出三千億元。

除了無人機產業園區外，國防部指出，潛艦為維護台海安全與海上交通線，構建不對稱作戰的關鍵戰力。針對今年編列廿億元預算，國防部希望全數通過，待原型艦通過測試後動支。如遭提案凍結十八億元，恐不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。