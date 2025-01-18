在野砍首長特別費 卓揆喊話：刪我的 別刪其他部長的

立法院休會前夕緊鑼密鼓處理中央政府總預算案，行政院發言人李慧芝表示，目前在野黨通刪的939億元，再加上其他提案刪減凍結部分，可能達4000億元以上，大多為行政業務經費，將導致行政機關連基本行政都非常困難；籲請立法院冷靜思考，理性審查總預算案。李慧芝並轉述，閣揆卓榮泰喊話立法院，可以刪他一個人的首長特別費，但別刪其他部會首長的。

李慧芝表示，有關今年度總預算3兆1325億元，較去年度增加2806億元，所增加的範圍包括公共建設（798億元）、國防經費（415億元）、健保財務協助方案（336億元）、健康台灣深耕措施（60億元）、國家癌症防治計畫（40億元）、撥補住宅基金興辦社宅（200億元）、國民年金（136億元）、國科會科學研究計畫（126億元）、地方教學研究及校園設施（53億元）以及2至未滿6歲幼兒照顧及服務經費（49億元）等，在國家GDP持續成長下，預算本就會合理成長，且這些新增的預算都是攸關國家發展及提升國民健康等重要計畫經費，也與民眾權益息息相關，並非浮濫增加。

李慧芝並說，有關立法院報復性地減列首長特別費刪減60％，其中包含行政院、法務部等11機關更遭全數刪除，這些都是年節以及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，又或是推廣偏鄉農特產等經費。

她轉述，行政院長卓榮泰特別強調，中央政府首長特別費都是對基層員工的慰問與犒賞，並沒有任何一毛會進到首長的個人口袋，法律也不允許發生這樣的狀況，他也希望，假若立法院要做情緒性的刪減，可以刪他一個人的首長特別費 ，但其他部會首長的部分，則請立法院高抬貴手，不要刪除。

李慧芝並說，在野黨的提案當中，各機關國外旅費以及出國教育訓練也被統刪60%，將嚴重影響與國際的連結，包括洗錢防制、國際金融監管單位合作，資安以及體育外交都將受巨大影響，台灣政府恐怕跨不出台灣；尤其是在醫療防疫領域，一切措施與工作都是在與時間賽跑，過去covid-19疫情爆發之前，有賴於衛福部透過國外旅費先行派遣兩位專家到中國武漢帶回第一手資訊，比世界衛生組織更早確認了新冠病毒的傳染特性，台灣才能夠提前做好準備，守住了第一波疫情；如果沒有足夠經費，這場防疫賽跑連第一步都踏不出去。