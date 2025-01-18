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農業部預算遭刪！養雞協會：政治勿凌駕民生 將串聯全國畜禽產業發聲

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
多名立委提案刪凍農業部預算，中華民國養雞協會對此呼籲「不要將政治議題凌駕民生議題」。示意圖／ingimage
多名立委提案刪凍農業部預算，中華民國養雞協會對此呼籲「不要將政治議題凌駕民生議題」。示意圖／ingimage

立院近日審查114年中央政府總預算案，在野黨多名立委提案刪凍農業部預算。中華民國養雞協會今呼籲「不要將政治議題凌駕民生議題」，指此舉將有損養雞產業權益與發展，養雞協會將與養協會，串聯全國相關畜禽產業團體及上下游相關行業，向立法院強烈抗議。

養雞協會表示，114年度總預算案目前仍在立院協商、審議階段，農業部相關預算經費面臨刪減或凍結，此舉可能衝擊多年累積的養雞產業輔導成果，嚴重打擊我國養雞產業永續發展，因此養雞協會繼養豬協會之後，也發布新聞表達全國養雞業者對不理性刪減或凍結農業部預算的憂慮與關切。

養雞協會指出，農業部過去多年透過各項政策與資源協助養雞產業發展，提升養雞產業發展的競爭力，包括補助養雞場升級、屠宰場與冷鏈設施等多項經費支持，以及在家禽產品檢驗給予協助，多項作為讓台灣雞肉、雞蛋在品質上深受國內民眾信賴，也可與低價進口的雞肉、雞蛋產品在市場上一較長短。

養雞協會認為，倘因農業部的預算遭刪減或凍結，造成國內養雞產業各項輔導措施停止，生產效能及競爭力下滑，其影響層面包括飼料、動物藥品、養雞、設備商、運輸、屠宰、肉品分切、銷售等，乃至提供國人雞肉、雞蛋消費的品質，真是難以想像。

協會憂心，若農業部經費遭刪減，對於養雞或整體家禽產業的支持及經費也會因此短少，不只將影響整個養雞產業的發展，包括衝擊家禽畜牧場環境改善、防止禽流感動物疾病傳播等，也會危及眾多雞農的生計，呼籲社會各界傾聽農民們的心聲，理解畜禽產業背後的辛苦付出，期盼立法院朝野放下分歧，共同守護台灣的養雞產業，共創我國家禽產業的美好願景。

農業部 雞蛋

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