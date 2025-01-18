影／藍白聯手刪939億總預算 卓榮泰與陳玉珍金門交鋒

114年度中央政府總預算案立法院表決，藍白陣營聯手刪減約939.75億元，這項議題延燒至行政院長卓榮泰今天視察金門時，引發多次交鋒，卓榮泰與立委陳玉珍分別在致詞與受訪中表達立場，兩人互不相讓，成為此次視察的一大焦點。

卓榮泰一行於海巡署第十二（金門）巡防區視察時，海洋委員會主委管碧玲提及預算刪減對海巡影響深遠，管指出，去年底海巡在結帳時，才發現電費還欠1千萬，所幸卓院長調用第二預備金補足，而此次總預算刪減後，海巡電費再減1779萬元，總體短缺達2779萬元，未來海巡值勤空調等基礎設備運行將更加吃緊。

此外，管碧玲透露，造艦計畫被刪7億3853萬元，將影響5艘巡護艦的交船進度，其中包括600噸和2000噸的遠洋巡護船，可能需「賒帳」解決。同時，海巡一般事務費也遭刪減1414萬元，直接影響基層同仁的健檢補助及服裝汰換，她強調，離島海巡經費削減千萬元，對辦公及執勤業務運作帶來挑戰，並希望後續有救濟空間。

針對健檢費刪減的指控，陳玉珍進一步澄清，健檢費為法定金額，未被刪除，此次表決主要針對特別費，例如部長的額外「私房錢」，每人每月約刪3至5萬元。她強調，刪減這些特別費用旨在敦促政府更加有效利用資源，並確保基層權益不受影響。

陳玉珍會後受訪表示，今年中央總預算達3.1兆元，比去年的2.7兆元增長4300億元，增幅達15%。即便刪減939億元，仍比去年多出超過3000億元，政府施政並不會因此受到影響。她強調，「刪減只是總額的3%，整體還是增加12%，只要政府懂得有效執政，就不會有困難。」

卓榮泰說，海巡維護國安，政府要提供充裕的設備、人力，需要各種的經費、預算，這都是長遠的計畫，某年某時發生的變動，都會影響計畫，以往常說窮不能窮教育，苦不能苦孩子，他特別強調「刪不能刪安全，減不能減尊嚴」。

卓榮泰強調，國家安全不能毫無根據就刪除，無論是統刪或個案刪，都要顧慮國家整體安全，減也不能減尊嚴，把所有首長的特別費一刀砍下，卓榮泰澄清，特別費並非所謂的「私房錢」，而是用於對部屬、同仁及民眾的關懷。他說，「沒有一毛錢放進首長口袋，這種觀念是不正確的。」