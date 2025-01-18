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王鴻薇提案刪除1億消防預算 蘇巧慧：毫無道理

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
立委蘇巧慧今天到樹林發放春聯。記者江婉儀／攝影
立委蘇巧慧今天到樹林發放春聯。記者江婉儀／攝影

國民黨立委王鴻薇提案針對消防員的頭盔防護裝備、戰術緊急傷患救護訓練，質疑是要準備戰爭，故提案減列預算1億元。民進黨立委蘇巧慧今天到樹林發放總統聯名春聯，她表示，這實在毫無道理。

蘇巧慧表示，過去一整年立法院頻頻遭到國民黨、民眾黨用各種荒謬而且反民主的方式，癱瘓台灣憲政運作，讓她感覺「這一屆立委很難好好做事」。

蘇巧慧以自身所處的內政委員會為例，過去她長期為消防弟兄爭取權益，包括消防裝備的升級，但國民黨的立委卻說，政府為消防弟兄購買消防頭盔，是不是要準備戰爭，因此要刪掉預算，實在是毫無道理。

另外，年節將至，總統賴清德、副總統蕭美琴推出「六順和春」春聯後大獲民眾好評，蘇巧慧今天與新北市議員廖宜琨發放總統聯名春聯，獲得超過五百位熱情民眾排隊索取，不到半小時隨即索取一空。

蘇巧慧表示，這已經是她第七場發春聯的活動，這三週以來她走遍淡水、林口、板橋、中和、汐止，再回到鶯歌及樹林，場場都爆滿，感謝大家的支持。

國民黨 春聯 蘇巧慧

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