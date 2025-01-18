內政部：預算若遭大幅刪凍 恐有7.5萬戶難獲租金補貼

立法院在野黨團擬大刪總預算，內政部指出，目前遭統刪的預算約18億元，衝擊道路改善計畫、打詐偵查運用等政策，後續若再遭提案刪除凍結、刪除國土管理業務費用，以去年核定戶數試算，將有超過7.5萬戶租屋家庭可能無法獲得租金補貼。

立法院會昨天表決處理中央政府總預算案「通案」刪減部分，通過中央各機關及所屬通案刪減用途別項目，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，以及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%等。

內政部今天透過新聞稿指出，通刪部分，內政部已遭刪減約18億元，衝擊道路改善生活圈道路、追查犯罪跡證的網路科技運用計畫，影響打詐與道安。此外，警消與空勤出國交流與受訓也遭刪除約1200萬元，影響治安與救災量能；國內旅費被刪除3400萬，影響各單位赴外縣市參與說明會、公聽會與考察，影響政策推動。

內政部說明，在野黨也提案刪除、凍結國土管理業務各10%，合計82億元，這恐延宕各縣市興辦社會住宅的進度，讓落實居住正義更加遙遙無期，同時也將嚴重衝擊租金補貼政策，以去年核定75萬戶租金補貼為例，減列10%等於超過7.5萬戶的租屋家庭可能因此無法獲得租金補貼，再加上凍結10%，將給共計15萬戶仰賴租金補貼減輕生活負擔的青年及弱勢家庭，帶來更加沉重的經濟壓力。

在災害應變方面，內政部解釋，消防署與空勤總隊的業務費用各遭凍結30%，合計約6.5億元，將使遇到地震、颱風等災害的應變效能大幅降低，可能使民眾於危急時刻無法獲得即時且有效的救助。而警政署業務費遭凍結30%約9億元，加上反詐騙宣導刪除及凍結1.2億元，都將直接衝擊掃黑、肅槍、緝毒及打詐等核心任務的執行。

內政部業務費遭提案凍結70%近18億元，另有提案刪除2.5億元。內政部提到，這將影響民政、戶政、地政、役政等基本行政工作，影響全國736個戶所、區公所戶役政系統維運，同時也會衝擊今年預計召訓7.2萬人的召訓工作。

內政部表示，遭受威權時期國家不法行為的被害者權利回復賠償金，也遭在野黨提案減列1億元，將影響轉型正義落實。

移民與新住民業務部分也遭提案凍結業務費約2.5億元，另刪除入出國及移民管理業務2000萬元。內政部指出，這將影響入出境系統維運與新住民業務推動。

內政部強調，國會刪凍預算應有理有據，審慎考量基礎建設、民生安定、居住正義與政府效能，以符合全民期待，共創幸福社會。