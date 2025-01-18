財政部：4大項主管預算遭刪減 恐衝擊財政業務推動

財政部18日發布新聞稿指出，立法院在野黨團通案刪減科目中，有四大項為推動財政業務的必要經費，昨天通過議案大部分通刪比率甚高，業務推動將嚴重受到影響。

財政部表示，通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60％，嚴重影響國際租稅與財政合作及交流，以及洽簽租稅協定，營造有利投資環境；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60％，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果；「國內旅費」通刪20％，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「委辦費」通刪10％，影響民眾統一發票中獎權益及掌握稅源之效果；「水電費」通刪10％，未來可能將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。

後續待表決之預算保留案，其中本部「歲出」總額刪減3,000萬元及凍結3,000萬元、「一般行政」經費刪減7,000萬元及凍結3,000萬元暨「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減1,500萬元及凍結1,500萬元，累計金額分別達1億1,500萬元及7,500萬元，如遭刪減及凍結，將嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設，暨機關基本行政維持運作。

國庫署「國庫業務-私劣菸品查緝作業」經費刪減1,000萬元及凍結1,000萬元，如遭刪減及凍結，將導致私劣菸品猖獗，戕害國人身體健康及捐稅收入損失；國庫署「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減500萬元及凍結500萬元，如遭刪減及凍結，將影響機關基本行政維持運作。

國有財產署「國有財產業務」經費刪減9,395萬4千元及凍結1億8,790萬7千元，如遭刪減及凍結，將增加登革熱疫情風險，危害國人健康，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

此外，本部、國庫署及賦稅署之「媒體政策及業務宣導費」全數刪減，合計4,475萬4千元，如遭刪減，對於稅務法令變動、統一發票、優質酒類認證、非法私劣菸品等民生重大資訊無法快速有效傳達，嚴重影響民眾權益。