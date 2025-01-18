金管會：預算遭凍刪 嚴重影響基本行政所需經費

金管會今天發布新聞稿指出， 立法院審議114年度中央政府總預算案，已通過之通案決議部分，對本會基本行政事務的運作，影響甚鉅，甚至影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

金管會指出，本會主管預算案17億4,696萬2千元（其中8成為人事費），財委會審查刪減385萬5千元，加計通案刪減水電費、國內旅費等科目及待表決提案後，刪減數將近4,600萬元，占本會主管預算（不含人事費）約15%，已嚴重影響本會主管各單位基本行政所需經費。

金管會表示，通案刪除「業務費」項下之「水電費」、「一般事務費」及「房屋建築養護費」等項目，主要係用於確保辦公大樓牆面安全及改善使用逾20年老舊廁所修繕經費，以及因應成立「金融市場發展及創新處」專責推動金融科技、永續金融等業務之發展，進行辦公空間調整所需之費用，此等預算遭大幅刪減，將重大影響公共安全維護、基本行政事務的運作，以及維持員工基本合理、安心的工作環境。

通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率達60%，將減少我國出席各類國際會議、與各國洽簽雙邊金融監理合作協議等機會，影響國際金融監理合作；「國內旅費」通刪20%，影響金融機構一般檢查及社會關注事項特定業務等專案檢查，對於維護金融秩序及金融機構健全經營，影響甚鉅，進而影響金融監理效能及推動保護金融消費者權益相關措施。

至於後續表決提案，將使本會銀行監理計畫預算被凍結比率高達86%，影響監理工作所需通訊及網路支援服務，以及掌握國際金融動態與赴國外與各國監理機關監理合作機會，不利監理業務推動。