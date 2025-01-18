立委提案凍結刪減預算 原民會憂衝擊部落發展

在野立委擬就原住民族委員會預算提出多項刪減凍結案，原民會今天指出，提案將對原民國際參與、語言文化傳承、經濟產業推展以及民生發展造成重大衝擊，影響甚鉅。

原住民族委員會今天發布新聞稿指出，在野黨提案凍結原民會整體業務費高達70%，超過新台幣5億元業務費遭到凍結，另對推動族語教會的1億1000萬元預算採取凍結措施。

原民會指出，這些經費與族人生活息息相關，包括醫療保健提升、脆弱家庭照顧、偏鄉寬頻普及、族語傳承、產業推廣行銷、部落道路建設及環境改善等，若遭刪減或凍結將直接影響多項重要計畫進程，嚴重衝擊部落發展。

原民會也提到，歷時5年努力匯集15個國家與地區參與的南島民族論壇，其推動經費1976萬元遭在野黨提案全數刪除，台灣恐被迫中斷該組織，對於突破中國外交封鎖、拓展原住民族國際參與，勢必嚴重打擊國際信任度及外交處境，也將終結部落青年、社區團體、藝術家及學者等與國際對接的機會，造成無法挽回的損失。

原民會表示，為讓族人了解自身權益及向國人推廣原住民族政策而編列的政策宣導費用3696萬元，也遭在野黨提案全數刪除，恐使得未來將無法透過媒體傳遞相關政策資訊，導致族人錯失重要權益，全體國人對原住民族歷史與文化的認知也將受限。

原民會強調，這些預算是協助原住民族社會發展的必要基礎，對族人的權益保障與生活改善至關重要，懇請在野黨重新考量，停止刪減相關經費。