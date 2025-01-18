羅一鈞「跪求立委」砍預算放過防疾 苗博雅批：提案有動過腦？

立法院在野黨團大砍總預算，疾管署副署長羅一鈞今罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」。社民黨北市議員苗博雅批立法院不理性，如果意外的嚴重疫情再臨，卻因欠缺宣導經費而導致防疫成效不彰，提案刪光經費的立委能負什麼責任呢？

羅一鈞喊話，下周立法院還有各部會司署的預算案會繼續表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，還被再提案要「全刪歸零」。如果表決通過，以後疾管署每周二下午兩點向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼了。他感嘆，現在心情比外面的氣溫更寒冷。

苗博雅今在臉書表示，羅一鈞不是政治人物，是曾經為臺灣人健康立下大功的防疫專家。看到羅的臉書發文，她非常感慨，擔任議員多年，審過這麼多次預算，該刪的刪、該用的一定給過，知道什麼該刪、什麼該給過，就是民意代表最重要的專業。

她質疑，防疫不需要宣導嗎？如果不宣導，如何讓民眾了解正確的防疫知識呢？防疫宣導經費刪光，如何有效宣導？靠公務員自掏腰包下廣告嗎？

苗博雅說，按照正常做法，如果疾管署做了哪些不正確的廣告，立委可以列舉出來，凍結預算要求報告或部分刪除、做決議，要求不得再犯。不分青紅皂白全部刪除，即使正確的防疫宣導也必須取消，這些立委提案之前，有動過大腦嗎？這些立委有足夠專業嗎？

她憂，如果意外的嚴重疫情再臨，卻因為欠缺宣導經費而導致防疫成效不彰，提案刪光經費的立委能負什麼責任呢？是多麼不理性的立法院，讓防疫專家必須公開「跪求」 立委，為疾管署保住防疫宣導預算。這是誰造成的呢？