快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

總預算審查關鍵期 國防部籲請朝野理性監督

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院緊鑼密鼓處理今年度總預算案。國防部強調，籲請立法委員理性監督，使國軍官兵獲得充分資源與訓練，才能捍衛自由民主與家園安全。記者陳正興／攝影
立法院緊鑼密鼓處理今年度總預算案。國防部強調，籲請立法委員理性監督，使國軍官兵獲得充分資源與訓練，才能捍衛自由民主與家園安全。記者陳正興／攝影

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算案，面對在野黨提出多項刪減、凍結提議，行政部門從閣揆卓榮泰已降各部會，紛紛表態呼籲在野黨刀下留情，支持各部會預算。國防部今天再次強調，籲請立法委員理性監督，使國軍官兵獲得充分資源與訓練，才能捍衛自由民主與家園安全。

國防部指出，潛艦為維護臺海安全與海上交通線，構建不對稱作戰的關鍵戰力。針對今年編列20億元預算，國防部態度始終不變，即希望全數通過，待原型艦通過測試後動支，除了展現政府支持國艦國造的立場；並有利國際友邦持續協助我國，強化防衛力量。現遭提案凍結18億元，恐不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

此外，業務費主用於籌購重要武器裝備、系統升級，維持主戰裝備妥善、籌補各式訓練彈藥、採購戰機船艦油料，以及維持部隊基本運作等，先前已於委員會預算審查階段，決議刪減48億元、凍結60億元。現再遭提案凍結業務費70％（約1781億元），及裝備零附件預算76億元等，鉅額刪凍額度，將不利於國軍日常運作，不僅削減應對解放軍機艦侵擾的灰色地帶行動應處能力，同時導致部隊缺乏合理預算支應核心戰訓本務。

另外，行政院責成中科院開發無人機產業園區，114年度編列7625萬元，委員會審查時已遭凍結20％（1525萬元），如今在野黨再提案全數刪減，國防部強調，為了加速無人機產業發展，希望立法院支持通過預算。

國防部強調，在總預算審查期間均竭力溝通說明各項預算；並在外交及國防委員會分組審查中，依國會「委員會中心主義」精神，獲得朝野委員相當共識。面對近年中共國防預算連創新高，對區域情勢及臺海安全威脅日趨嚴峻。國軍唯有在全民及國會支持下，有效運用穩定成長之財源，才能達成建軍備戰目標，並向國際社會宣示自我防衛的決心。

國軍 國防部 立法院

延伸閱讀

管碧玲：媒宣經費恐遭全刪 憂海洋的聲音被封存

陸軍無人機訓練中心編成 目標人人都是操作員

總預算交鋒綠營多方搶救 藍委反擊看緊荷包有正當性

影／草屯鎮長補選之夜 立委何欣純痛批在野黨聯手刪公視預算：無視人民憤怒

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

總預算審查關鍵期 國防部籲請朝野理性監督

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算案，面對在野黨提出多項刪減、凍結提議，行政部門從閣揆卓榮泰已降各部會，紛紛表態呼...

總預算爭議不斷 北市電腦公會籲：為國家發展提供關鍵充足資源

政府總預算在立法院朝野爭議不斷，資訊產業呼籲，面對現階段AI發展契機、超高齡社會來臨與社會關心的詐騙問題，期望新的一年能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。