總預算審查關鍵期 國防部籲請朝野理性監督

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算案，面對在野黨提出多項刪減、凍結提議，行政部門從閣揆卓榮泰已降各部會，紛紛表態呼籲在野黨刀下留情，支持各部會預算。國防部今天再次強調，籲請立法委員理性監督，使國軍官兵獲得充分資源與訓練，才能捍衛自由民主與家園安全。

國防部指出，潛艦為維護臺海安全與海上交通線，構建不對稱作戰的關鍵戰力。針對今年編列20億元預算，國防部態度始終不變，即希望全數通過，待原型艦通過測試後動支，除了展現政府支持國艦國造的立場；並有利國際友邦持續協助我國，強化防衛力量。現遭提案凍結18億元，恐不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

此外，業務費主用於籌購重要武器裝備、系統升級，維持主戰裝備妥善、籌補各式訓練彈藥、採購戰機船艦油料，以及維持部隊基本運作等，先前已於委員會預算審查階段，決議刪減48億元、凍結60億元。現再遭提案凍結業務費70％（約1781億元），及裝備零附件預算76億元等，鉅額刪凍額度，將不利於國軍日常運作，不僅削減應對解放軍機艦侵擾的灰色地帶行動應處能力，同時導致部隊缺乏合理預算支應核心戰訓本務。

另外，行政院責成中科院開發無人機產業園區，114年度編列7625萬元，委員會審查時已遭凍結20％（1525萬元），如今在野黨再提案全數刪減，國防部強調，為了加速無人機產業發展，希望立法院支持通過預算。

國防部強調，在總預算審查期間均竭力溝通說明各項預算；並在外交及國防委員會分組審查中，依國會「委員會中心主義」精神，獲得朝野委員相當共識。面對近年中共國防預算連創新高，對區域情勢及臺海安全威脅日趨嚴峻。國軍唯有在全民及國會支持下，有效運用穩定成長之財源，才能達成建軍備戰目標，並向國際社會宣示自我防衛的決心。