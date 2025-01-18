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防檢署：媒宣費若遭全刪 恐增非洲豬瘟入侵風險

中央社／ 台北18日電

在野擬大刪總預算，農業部動植物防疫檢疫署今天說，防檢署媒體政策宣導預算新台幣3400多萬若遭全數刪除，將影響邊境檢疫訊息傳播，提高非洲豬瘟等入侵台灣風險。

農業部相關預算經費面臨刪減或凍結，農業部動植物防疫檢疫署今天發布新聞稿指出，防檢署114年媒體政策宣導預算新台幣3420.5萬元，主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生防檢疫政策，確保民眾及相關產業能清楚了解邊境檢疫規範與國內疫病防治的重要性。

防檢署說，非洲豬瘟等重大疫病的威脅持續存在，為有效阻絕疫情於境外，政策宣導是不可或缺的一環，不僅須透過多元媒體向旅客傳達檢疫規範，更須加強農民與業者的風險意識，以建立全社會共同防疫的共識。

防檢署表示，若刪減媒體宣導經費，國內防疫政策訊息無法確實傳播，造成農業政策推廣不易，錯失防治黃金時間或獎補助資訊等。

防檢署說，希望立法委員審慎考量刪減此項預算可能帶來的嚴重影響，應維持該筆合理編列預算，以確保政策宣導工作順利進行，共同維護台灣農業生產安全不受威脅，後續將持續透過創新且多元的方式執行宣導工作，整合資源提升效能，並與全民攜手守護台灣的農業。

台幣 農業部 非洲豬瘟

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