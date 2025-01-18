總預算爭議不斷 北市電腦公會籲：為國家發展提供關鍵充足資源

政府總預算在立法院朝野爭議不斷，資訊產業呼籲，面對現階段AI發展契機、超高齡社會來臨與社會關心的詐騙問題，期望新的一年能夠政府有足夠預算投注支持AI應用發展、高齡科技與民眾關心的打詐防治。

去年台北國際電腦展(COMPUTEX)，掀起AI的狂潮。2025 以「AI NEXT」為主題，涵蓋AI運算、未來移動、先進通訊、綠能永續四大未來趨勢，搶攻百工百業AI應用落地商機。從COMPUTEX商機，看出政府將AI列為台灣重點發展產業的方向是正確的，包括數位發展部數位產業署近年來在發展AI新創、普及AI應用有一定的成效基礎。

但，國際針對 AI 進行投資的國家評比，台灣只排名26，遠不如鄰近中國大陸、新加坡、南韓、日本。台灣在AI資源挹注還需要很大的成長的空間，才可能在這波AI浪潮下持續往前佔有席之地。

2025年台灣步入超高齡社會，每5個人就有一個高齡長者。與鄰近日本相比，日本長期投入龐大資金，建立完善的社會福利與智慧科技應用，支持高齡者的需求。台灣未來應結合數位科技、AI技術，創新解決方案，為高齡化社會提升生活品質。

近年來，詐騙問題嚴重。尤其網路詐騙，追查與防治都是艱鉅的挑戰，需要公私協力推動網路治理，也需要藉由科技工作來協助建立數位信任環境，單靠政府或民間很難做的好。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，AI帶動轉型升級是現階段產業發展的關鍵；超高齡社會不可逆，需要智慧科技的輔助；做好詐騙防治，更是老百姓對社會重建信任的基礎。應該是朝野的共識，也是產業與全民的期待，支持在立法院履行監督職責下，提供行政部門充足的經費，透過公私協力，為未來發展努力。