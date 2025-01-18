嘉義無人機園區補助沒砍 林思銘聲明：改凍結補助50%

國民黨立委林思銘提案，就嘉義無人機研發產業園區，補助款費用應全數刪除，減列預算7625萬，被綠營批弱化國防。林思銘今下午發出近2千字聲明，表示稍早軍備局長在與國民黨團外交國防委員會的幾位委員，詳細說明及溝通之後，黨團接受相關單位的專業建議，將本預算提案由原本全數減列，改為凍結50%，並提出專案報告以加強監督。

林思銘表示，預算提案是督促行政機關嚴擬執行計畫的方式之一，人民投出神聖的一票付託，就是期待嚴格把關人民一分一毫的納稅錢，不讓納稅錢被浪費、避免公共資源遭濫用，國民黨絕無阻礙地方發展的想法。他在會期非常榮幸擔任國民黨團書記長，雖身為書記長，非常尊重各委員辦公室的專業把關，立委馬文君是資深的外交國防專業立委，有其專業及經驗。

林思銘說，立法院在預算會期長期以來，有一套對於預算提案的運作方式，在各個委員會的委員都有具備了不同的專業領域以及經驗，而黨團的立場是尊重每位在各個專業委員會的委員，讓各專業的各委員辦公室的提案為人民把關，以及尊重來自不同選區鄉親的心聲及意見，國民黨是從善如流的政黨，只要是福國利民的政策，造福鄉里的方案，國民黨的態度就是樂觀其成。

林思銘說明，網路上所揭露的預算提案之所以會出現諸多版本，是因為尚未定案，大家現在看到的都僅是「提案」，需要協商處理的，並非最後三讀通過的總預算最終版本。民進黨在野時，總預算也是先提案刪了一大堆經協商再議後才底定。17日開始，國民黨團以及黨籍各委員辦公室，非常有誠意地與各部會進行預算溝通，各部會機關仍持續與國民黨團以及黨籍各委員辦公室進行預算溝通，有心人明知立法院預算溝通長期以來的運作方式，卻一再利用「認知落差」進行政治操作，藉此謀取政治利益，實在非常不可取，相信是非曲直，人民心中自有一把尺，他擔任書記長，無論謾罵與鼓勵，都會虛心接受，面對問題，解決問題，展現負責任的態度。

林思銘澄清，針對指控他的該預算提案，為中科院協助招募廠商進駐營運，當時外界質疑建立產業園區聚落為何不是由有輔導民間經驗的經濟部或國科會所主管，去年10月24日在國防外交委員會，由時任民進黨籍立委洪申翰質詢時，中科院院長親口承認：「中科院研發能力沒問題，但是否有能力營運管理無人機產業園區，自己對這一點也很懷疑。」院長當時這番坦率的發言是否凸顯了該項計畫的根本性問題？

林思銘也說，當時中科院長誠實且勇敢的坦言，無人機產業園區的開發與營運本質上屬於產業發展與技術商轉的範疇，應交由具備產業政策規劃與輔導經驗的經濟部或國家科學技術委員會主管。然而，該園區卻由國家中山科學研究院負責營運，引發國人譁然，國人在訝異之餘，更對該項鉅額預算投入是否符合建案需求及成效，產生嚴重懷疑，是否符合其主要職責？

林思銘質疑，當中科院自己都質疑營運管理能力時，國民黨是否應該繼續追問，如此龐大的預算投入，是否符合實際需求？是否能帶來實際成效？中科院為行政法人，完全可規避政府採購法的適用，美其名是中科院才有能力規劃，但是經濟部或工研院沒能力嗎？為什麼要行政院用基金捐助中科院去規劃這樣的園區土地開發案？土地園區開發也不是中科院的專業，相信納稅人都有權力質疑，如此投入鉅額預算，是否可能造成另一個財政黑洞，徒耗國家資源，甚至是以護航特定民間廠商為目的，況且在成效保證上是否尚缺乏。

林思銘強調，國民黨理解無人機產業涉及軍民協力與軍事機密保護的重要性，但並不表示編列的編列可以略過專業評估與正當性，必須考量軍民協力及軍事機密，該項預算於外交及國防委員會委員會審查時雖凍結20%，然行政院基金捐助，經濟部招商，令人不得不質疑，這是否要實施黑箱作業的興建招標、未來入駐招攬廠商也是黑箱的作業？國會有責任追問這樣完全說不清楚的招標模式，並且中科院並不具備園區開發及管理專業，可能為產業園區的發展留下隱患，並且不得不質疑是否為護航民間無人機廠商，是否恐成另一錢坑，其預算編列是否妥適與必要性仍有疑義。

林思銘進一步說，國民黨期盼必須回歸正確專業分工，藉由預算溝通的過程，了解是否應將無人機產業園區的開發與營運管理交由更具備相關專業行政單位，確保產業發展符合市場需求與管理效率，全面檢討預算合理性，必須透明公開，杜絕圖利疑慮，國防部與相關單位應報告詳細規劃與審查過程，杜絕任何可能圖利特定廠商的嫌疑，並向國人負起完整說明責任。

林思銘強調，軍事發展與國家安全是重中之重，需要更制度化、專業化的管理架構與預算監督機制。國民黨黨團堅持強化預算審查，確保國防資源用於真正必要的國安需求，而非讓其有變相為扶植產業財團的工具之虞。執政黨是否有濫用基金預算之虞？捐助行政法人，是否要完全要規避監督？政府為什麼不正常建立一個正常的園區開發模式，由中科院擔任顧問單位，這些都是國會必須監督的理由，有心人在網路上帶風向，創造不實評論時，應該先去了解清楚緣由。國民黨團堅持為人民把關，捍衛國家發展與人民權益， 請外界勿再以訛傳訛。