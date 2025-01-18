快訊

與機車相撞！民間救護車瞬間爆炸釀1死2傷 驚駭場面曝光

114學測自然／烏山頭水庫、諾貝爾獎入題 素養題多考生苦喊燒腦

教育部預算遭提案凍結增至125億 憂影響育兒津貼

中央社／ 台北18日電
教育部指出，民國114年度遭凍結的預算，恐會影響育兒津貼等學前教育經費。圖／聯合報系資料照
教育部指出，民國114年度遭凍結的預算，恐會影響育兒津貼等學前教育經費。圖／聯合報系資料照

教育部今天在臉書專頁發文指出，民國114年度遭凍結的預算，暴增到新台幣125.9億元，恐會影響育兒津貼等學前教育經費，也可能影響數位學習環境，甚至可能出現「斷網」的情形。

教育部今天下午一連在臉書（Facebook）粉絲專頁發出2文，第一篇指台灣民眾黨提案凍結學前教育經費69.5億元，可能會影響全國66萬名幼生和3萬名教保人員受影響。

教育部指出，預算凍結可能使地方政府無法及時撥付經費、補助給家長及園方，勢必讓家長及幼教工作者受到嚴重的衝擊。「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，請立委勿凍傷國家的幼苗。」

另一篇則指出，除了學前教育，再總結今年遭凍結預算暴增到125.9億元，影響範圍涵蓋包含育兒津貼、平價教保補助、幼教人員薪資補助。

升學考招也可能受影響，例如國中教育會考可能無法順利推動。數位學習環境及學術網路部分，可能影響師生學習，甚至可能「斷網」。

基層約用人員也恐出現薪資延遲發放、削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質。教育部並在貼文中喊話：「十年樹木，百年樹人，凍結教育預算等同凍傷國家的根。」

教育部 育兒津貼 薪資

延伸閱讀

撇取消行人庇護島 張智倫澄清：凍結預算是敦促改善非刪除

管碧玲：媒宣經費恐遭全刪 憂海洋的聲音被封存

租金補貼75萬戶恐下修 國土署批藍白刪預算影響弱勢租屋

數位學伴計畫運用AI學習 21所大學參與、1429名學生受惠

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

總預算審查關鍵期 國防部籲請朝野理性監督

立法院休會前夕，緊鑼密鼓處理今年度總預算案，面對在野黨提出多項刪減、凍結提議，行政部門從閣揆卓榮泰已降各部會，紛紛表態呼...

總預算爭議不斷 北市電腦公會籲：為國家發展提供關鍵充足資源

政府總預算在立法院朝野爭議不斷，資訊產業呼籲，面對現階段AI發展契機、超高齡社會來臨與社會關心的詐騙問題，期望新的一年能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。