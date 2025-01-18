教育部預算遭提案凍結增至125億 憂影響育兒津貼
教育部今天在臉書專頁發文指出，民國114年度遭凍結的預算，暴增到新台幣125.9億元，恐會影響育兒津貼等學前教育經費，也可能影響數位學習環境，甚至可能出現「斷網」的情形。
教育部今天下午一連在臉書（Facebook）粉絲專頁發出2文，第一篇指台灣民眾黨提案凍結學前教育經費69.5億元，可能會影響全國66萬名幼生和3萬名教保人員受影響。
教育部指出，預算凍結可能使地方政府無法及時撥付經費、補助給家長及園方，勢必讓家長及幼教工作者受到嚴重的衝擊。「窮不能窮教育，苦不能苦孩子，請立委勿凍傷國家的幼苗。」
另一篇則指出，除了學前教育，再總結今年遭凍結預算暴增到125.9億元，影響範圍涵蓋包含育兒津貼、平價教保補助、幼教人員薪資補助。
升學考招也可能受影響，例如國中教育會考可能無法順利推動。數位學習環境及學術網路部分，可能影響師生學習，甚至可能「斷網」。
基層約用人員也恐出現薪資延遲發放、削弱行政效率、衝擊教育業務及服務品質。教育部並在貼文中喊話：「十年樹木，百年樹人，凍結教育預算等同凍傷國家的根。」
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