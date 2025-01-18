藍批綠不想實質討論總預算案 只想造謠抹黑在野黨

立法院正審查總預算案，17日起開始表決預算提案，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，民進黨指控在野黨不肯實質討論預算，但協商中民進黨團總召柯建銘冗長發言，沒有1個字談到預算問題，民進黨才是不想實質討論，只想造謠。

立法院院會17日審查114年度中央政府總預算案，表決通過藍白通案提案，刪減新台幣939億7500萬元。民進黨立法院黨團召開記者會，譴責立法院長韓國瑜及藍白癱瘓國家，摧毀委員會中心主義，預算提案未實質討論就表決，黑箱提案再次故技重施。

王鴻薇今天指出，到底是誰不願意實質討論，韓國瑜在15、16日2度召集朝野協商預算，花了3小時，都在聽柯建銘講廢話，冗長的發言中，沒有1個字談到預算問題，反而想要透過綠營側翼或媒體修理在野黨而已，民進黨才是不想實質討論，只想造謠。

王鴻薇說明，至於通案刪除的部分，比率跟往年差不多，但因為今年歲出規模創下史上最高，當基數變大時，即使是同樣的比率，金額也會增加。但在國民黨的通案中，會把一些例外情形剔除，比方說水電費部分，把各級學校全部剔除，讓政府相關機關可以運作。

國民黨立委李彥秀也提到，與過去相比，在野黨預算刪減與凍結提案數並沒有增加，也有百之百溝通的誠意，國民黨主動表示願意將2000多件提案整併，加快溝通與審查的程序，包括潛艦國造的預算凍結，都獲得國防部長顧立雄的肯定。反觀柯建銘連續2天用冗長發言與獨白癱瘓朝野協商的進度，發言內容無關預算，擺明就是在杯葛協商，不讓總預算通過的正是民進黨。

李彥秀認為，民進黨與綠營側翼的中央廚房卻不斷的以不實的訊息，製作圖卡與短影音攻擊在野黨，擺明就是「不惜癱瘓政府運作，也要抹黑抹紅在野黨」。

國民黨立委許宇甄談及，民進黨政府這幾天為了保住總預算，從行政院長到側翼、網軍，都在拍影片、製圖卡，以輕率言論抹黑在野黨，這正好說明政府預算只有少數既得利益者可以獲得，預算刪減影響最大。

許宇甄強調，在野黨的天職是監督政府施政，看到巧立名目、浮濫編列的預算，一定要刪減，若刪減預算因而引來大罷免，國民黨會全力保護黨籍立委，為了國家、為了人民，1席都不能少，會全力守住每1席。