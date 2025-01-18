撇取消行人庇護島 張智倫澄清：凍結預算是敦促改善非刪除

國民黨立委張智倫提案「凍結」交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由為「行人庇護島造成左轉車輛常因視線受阻，未能及時避讓行人或其他障礙物，進而發生碰撞事故」。張智倫今日澄清，庇護島設置有必要，絕非要取消庇護島，且「凍結」非「刪除」，待部會處理問題後就能繼續使用。

網紅Cheap今日在臉書上批張智倫，為保障行人安全刪除庇護島，實在太白癡，不知道怎麼吐槽了，毫無邏輯。

對於各界質疑，張智倫說，謝謝各位網友的意見與來訊，針對提案有爭議部分會進行修正，該案日前也已經與交通部運輸研究所溝通取得共識，未來將分析路口事故原因，並研議相關作法。也感謝民間團體提供意見，所有議案都可以進行理性討論，以下是提案的初衷，跟各位好朋友說明。

張智倫表示，提案起因於日前有媒體報導，交通部大力倡導設置行人庇護島，但部分駕駛習慣仍未改變，導致事故頻傳，恐波及在庇護島等候的行人。由於庇護島的設置有其必要性，故提出凍結預算，督促相關單位進行通盤檢討改善，絕對不是要取消庇護島。

張智倫強調，提案要求「凍結」而非「刪除」，凍結預算用意是待部會處理問題後，便能繼續使用，期盼交通部加強宣導遵守交通規則，並針對易肇事路口，推動庇護島高度與設計更為周延，增加反光警示及劃設導引線，完善路口整體規劃，多管齊下提升行人用路安全。