立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

屏東潮州鐵道園區今日上午舉辦公共藝術啟用典禮，交通部長陳世凱也到場參加。他指出，交通建設是給全國民眾使用，希望立法院支持交通預算，盡量不要刪除；交通部未來會完成很多屏東交通建設，也編列很多預算給屏東，但沒顧好就會不見。

潮州機廠是南台灣台鐵最大的車輛維修重鎮，潮州鐵道園區緊鄰潮州機廠，是全台唯一開放可參觀車輛維修的鐵路主題園區。結合鐵道文化和生態體驗，除了可以了解台灣鐵路發展歷程，戶外區也可觀賞生態及親子活動。

為了增添園區內的藝術感，台鐵以「移動的軌跡」為主題，邀請10名台、日、韓籍藝術家，以圍繞穿梭的時光做為主軸，塑造列車行經各地經歷不同光景的旅程，串連起人生各階段不同的經歷與情感，創作8件公共藝術作品，今日舉辦啟用典禮。

其中屏東出身的藝術家林磐聳，與李億勳聯手創作的地標型式作品「永續台鐵」，象徵連接全台、貫穿城鄉的鐵道交通，提供乘客安全、舒適、便捷的服務品質，也代表台灣鐵路日以繼夜、循環不懈、永續發展的目標。

屏東縣長周春米表示，潮州鐵道園區開園至今入園數已快達90萬人次，希望台鐵加開觀光專門列車直達園區，促進在地觀光。陳世凱表示，這的確很有必要，台鐵董事長杜微也承諾，只要入園人數達100萬人次，就會讓觀光列車開入，應該很快就能達成。