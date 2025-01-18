在野大砍預算 國民女婿羅一鈞喊「武漢機票都買不起」

在野立委大砍總預算，不只衛福部次長林靜儀喊話立委手下留情，疾管署副署長羅一鈞也罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，他以被砍8成的大陸旅費舉例，3.4萬元的經費只剩下6800元，連去武漢考察的機票都買不起，根本是編心酸的，擔憂讓防疫工作有排擠效應。

立法院會進入總預算大清倉，昨院會開始處理總預算通案刪減部分，藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億元7500萬元，約占總預算3%，刪減金額創下史上新高。

羅一鈞表示，昨天立院表決通過的項目中，大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%、國內旅費統刪20%、水電費統刪10%、委辦費統刪10%等。他以大陸差旅費舉例，今年編列3萬4000元，可在緊急疫情時派人考察，平常不會使用；上一次動用就是5年前的現在，派2名專家去大陸武漢帶回新冠疫情第一手消息。

羅一鈞說，派遣專家去武漢當地，讓我國比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，因此立刻就提升防疫等級，守住了第一波。現在刪了8成，預算只剩下6800元，連買機票去武漢都不夠，根本編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。他擔憂差旅費被挪用，恐怕讓防疫產生排擠效應。

羅一鈞喊話，下周立法院還有各部會司署的預算案會繼續表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，還被再提案要「全刪歸零」。如果表決通過，以後疾管署每周二下午2時向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼了。他感嘆表示，現在心情比外面的氣溫更寒冷。

另外，衛福部編列「韌性國家醫療整備計畫」預算17.5億，遭到立委蘇清泉等人提案，應先提出去年執行成果報，避免預算濫用，凍結預算一半，等衛福部1個月內向立法院衛環委員會提出專案報告並同意後才可以動支。

林靜儀說，韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了。該計畫協助全台縣市政府提升緊急急救站及擴充臨時醫療收治場所，也包括加強醫事人員災難進階現場照護能力、推廣全民急救訓練課程等。「哪一個訓練單位可以接受我們委託訓練，然後說『我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給』？」