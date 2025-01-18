快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

在野大砍預算 國民女婿羅一鈞喊「武漢機票都買不起」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署副署長羅一鈞對於近期政府預算大砍憂心喊話，大陸旅費刪8成，連派人去考察的連機票都買不起，根本心酸的。本報資料照片
疾管署副署長羅一鈞對於近期政府預算大砍憂心喊話，大陸旅費刪8成，連派人去考察的連機票都買不起，根本心酸的。本報資料照片

在野立委大砍總預算，不只衛福部次長林靜儀喊話立委手下留情，疾管署副署長羅一鈞也罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，他以被砍8成的大陸旅費舉例，3.4萬元的經費只剩下6800元，連去武漢考察的機票都買不起，根本是編心酸的，擔憂讓防疫工作有排擠效應。

立法院會進入總預算大清倉，昨院會開始處理總預算通案刪減部分，藍白聯手表決並二讀通過，刪除939億元7500萬元，約占總預算3%，刪減金額創下史上新高。

羅一鈞表示，昨天立院表決通過的項目中，大陸旅費統刪80%、國外旅費統刪60%、媒宣費統刪60%、國內旅費統刪20%、水電費統刪10%、委辦費統刪10%等。他以大陸差旅費舉例，今年編列3萬4000元，可在緊急疫情時派人考察，平常不會使用；上一次動用就是5年前的現在，派2名專家去大陸武漢帶回新冠疫情第一手消息。

羅一鈞說，派遣專家去武漢當地，讓我國比世衛更早確認新冠病毒可以人傳人，因此立刻就提升防疫等級，守住了第一波。現在刪了8成，預算只剩下6800元，連買機票去武漢都不夠，根本編心酸的，勢必要挪其他防疫經費來補。他擔憂差旅費被挪用，恐怕讓防疫產生排擠效應。

羅一鈞喊話，下周立法院還有各部會司署的預算案會繼續表決，疾管署和衛福部各單位的媒宣費不只昨天表決過的刪60%，還被再提案要「全刪歸零」。如果表決通過，以後疾管署每周二下午2時向國人和媒體主動說明疫情的例行記者會就無以為繼了。他感嘆表示，現在心情比外面的氣溫更寒冷。

另外，衛福部編列「韌性國家醫療整備計畫」預算17.5億，遭到立委蘇清泉等人提案，應先提出去年執行成果報，避免預算濫用，凍結預算一半，等衛福部1個月內向立法院衛環委員會提出專案報告並同意後才可以動支。

林靜儀說，韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了。該計畫協助全台縣市政府提升緊急急救站及擴充臨時醫療收治場所，也包括加強醫事人員災難進階現場照護能力、推廣全民急救訓練課程等。「哪一個訓練單位可以接受我們委託訓練，然後說『我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給』？」

旅費 羅一鈞 衛福部

延伸閱讀

農曆年倒數 林靜儀：輸液逾20萬袋 「過完年都不會缺」

影／與其擔憂麻疹大流行 疾管署副署長羅一鈞：流感疫苗宜先打

紀念史懷哲150周年 傳承醫療人道精神 羅一鈞獲獎

本土麻疹增1例 北部30多歲男感染源待釐清

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

屏東潮州鐵道園區今日上午舉辦公共藝術啟用典禮，交通部長陳世凱也到場參加。他指出，交通建設是給全國民眾使用，希望立法院支持...

在野大砍預算 國民女婿羅一鈞喊「武漢機票都買不起」

在野立委大砍總預算，不只衛福部次長林靜儀喊話立委手下留情，疾管署副署長羅一鈞也罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。