快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

計畫預算遭藍委凍結 林靜儀：醫療韌性不能打折

中央社／ 台北18日電

衛生福利部「韌性國家醫療整備計畫」遭藍營立委凍結高達一半預算。衛福部次長林靜儀今天在臉書上喊話，台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，醫療韌性不能打折。

「韌性國家醫療整備計畫」總經費新台幣76.63億元，計畫執行期間為2024至2027年，今年編列預算17.5億元。但國民黨立委蘇清泉等人提案凍結一半經費，要求衛福部1個月內向立法院報告2024年執行成果，待評估效果後再決定是否解凍。

林靜儀今天在臉書發文喊話：「拜託委員手下留情！韌性國家醫療整備計畫凍結一半預算，影響太大了！」並表示，台灣面對各種天災，加上極端氣候及意外事件等，需要複合式災難的醫療韌性。

林靜儀接受媒體電訪說明，這項計畫有3大重點，第1，提升地方政府緊急醫療能力，包括更新衛生所設備、加強救災器材和人力訓練；第2，訓練創傷醫師，提升處理大量傷患的緊急救援能力，並訓練超過1萬名醫事人員支援救援；第3，與醫學會合作，研究災難應對所需的藥材與設備資源配置。

林靜儀強調，計畫是從救災與緊急醫療的設備和藥品衛材、外傷人力專業提升訓練；凍結一半要怎麼完成800名創傷醫師的加強訓練、1萬名醫事人員、1萬名民眾的急救訓練及52個重度級急救責任醫院韌性整備還有重大災難所需設備購置與整備。

林靜儀說，這些案子必須委託醫學會或者其他專業團體來協助，哪一個訓練單位可以接受委託訓練然後說「我只能給你一半的錢，剩下一半要等委員會解凍才可能給」，應該擔心的是訓練太慢，設備不夠好，台灣的醫療韌性不能打折。

林靜儀 衛生所 醫師

延伸閱讀

藥師憂輸液庫存量不足 衛福部：國產每月達200萬袋

農曆年倒數 林靜儀：輸液逾20萬袋 「過完年都不會缺」

未成年可作變性手術？ 衛福部：癌化或適應困難才考慮

麻疹疫情延燒掀恐慌搶打疫苗 林靜儀：一般人不用緊張

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

屏東潮州鐵道園區今日上午舉辦公共藝術啟用典禮，交通部長陳世凱也到場參加。他指出，交通建設是給全國民眾使用，希望立法院支持...

在野大砍預算 國民女婿羅一鈞喊「武漢機票都買不起」

在野立委大砍總預算，不只衛福部次長林靜儀喊話立委手下留情，疾管署副署長羅一鈞也罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。