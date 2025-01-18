快訊

影╱史上首次拍到！他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

千人狂奔進場要吃夜市王！夢時代廣場塞爆看不到盡頭

無路可退還是誇大病情？ 趙露思25日成都復工引揣測

文化部預算被砍 李遠：血壓飆高心情「度日如年」

中央社／ 台中18日電

文化部李遠今天到台中市出席活動時，提到文化部預算被砍時，他說，昨晚知道被立法院砍了很多預算，血壓一直飆高，他以4個字來形容心情「度日如年」。

文化部文化資產局今天舉辦「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，由李遠頒發結業證書給結業藝生，他強調，如果沒有傳統藝術，國家就不存在了。

文資局說明，文化部自2009年啟動「重要傳統藝術保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整傳習制度，藝生經過4年扎實學習，經過多次嚴謹考核，獲得文化部頒發結業證書，為了呈現努力成果，舉辦「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，展現114名結業藝生的學習歷程。

李遠在開幕致詞時表示，他就任以來參加傳統藝術活動最多，以4個字形容心情「度日如年」，聽起來不是好事，譬如昨晚知道被砍了很多預算，血壓一直飆高，可以說是度日如年。

李遠指出，他今天來此也是度日如年，看見台灣長期對傳統藝術的保留，何只是1年、15年，還有100年，都是靠大家來的，他到此好像變成小孩回到童年，因為每一件事都是小時候經歷的情感，傳統藝術好像慢慢沒落，還好政府一直花力氣進行保存，對國家來講，如果沒有傳統藝術國家就不存在了。

李遠說，藝生要拿到結業證書，比學校畢業證書還困難，在學校老師教什麼就考什麼，傳承技術本身比學校還困難，每一名國寶藝師傳承藝生技術，過程中很多故事，就是無形資產的精神，如果沒有傳統藝術，台灣文化就不存在，沒有電影、電視、漫畫、音樂，就是台灣文化的根，就如同回到自己的家一樣。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展即日起至2026年1月17日，在文化部文化資產園區展出，從傳統表演藝術到傳統工藝，歡迎觀眾透過動態影音展覽形式沉浸於傳承文化記憶旅程中。

文化部 李遠

延伸閱讀

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

左萱摘日本國際漫畫賞銀獎 李遠：持續支持漫畫產業

詩人李魁賢辭世 文化部將呈請總統明令褒揚

人間國寶再添1人！陳嬿朱傳承南管成使命 李遠頒授認定證書

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

立院刪預算 陳世凱：編列很多預算給屏東 沒顧好就不見

屏東潮州鐵道園區今日上午舉辦公共藝術啟用典禮，交通部長陳世凱也到場參加。他指出，交通建設是給全國民眾使用，希望立法院支持...

在野大砍預算 國民女婿羅一鈞喊「武漢機票都買不起」

在野立委大砍總預算，不只衛福部次長林靜儀喊話立委手下留情，疾管署副署長羅一鈞也罕見發文「跪求立委諸公高抬貴手放過防疫」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。