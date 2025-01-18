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交通部「宣傳費」遭刪逾1億元 陳世凱：影響道安改善

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長陳世凱（前排中）表示，若刪除預算，未來再也無法快速傳播正確交通觀念與最新政策，影響道安改善工作。記者周湘芸／攝影
交通部長陳世凱（前排中）表示，若刪除預算，未來再也無法快速傳播正確交通觀念與最新政策，影響道安改善工作。記者周湘芸／攝影

交通部114年預算案「媒體政策及業務宣導費」編列預算1億360萬6000元，遭立法院國民黨團提案減列該項預算1億360萬6000元。交通部長陳世凱表示，若刪除預算，未來再也無法快速傳播正確交通觀念與最新政策，影響道安改善工作，無助改善我國交通環境。

陳世凱指出，每條生命都極為珍貴，不願再見到有人因交通事故失去美好人生，交通事故人為因素占9成，因此培養國人正確用路觀念非常重要，惟有不斷的教育及提醒，方能杜絕違規行為，喚醒民眾維護自身安全的認知。

陳世凱指出，「媒體政策及業務宣導費」主要辦理道路交通安全教育宣導工作，如機車、高齡、弱勢族群行人及兒少的宣教，又因為不同目標族群事故原因、接觸通路及方式有差異，需選擇適性方式及通路宣教，像是高齡者偏重於傳統媒體，年輕族群則以網路社群為主。

陳世凱說，台灣近年由車本交通大步邁向「人本交通」，這是從用路人、主管機關、政策制定者的全面改革，過去製作道安、交通政策文宣素材均無償提供縣市政府及各界使用，將艱澀難懂的交通法令，轉化為精簡的圖文、好懂的口語，方便民眾知悉最新規定並且遵守。

陳世凱說，保護用路人安全是交通部責無旁貸，改善道路安全須從3E（工程、教育、執法）多面向一起著手，倘若刪除預算，未來再也無法快速傳播正確交通觀念與最新政策，影響道安改善工作，無助改善我國交通環境。

陳世凱表示，交通部能理解國人對道安的期待，同仁非常努力想扭轉台灣的交通問題，積極推動從車本交通轉型到人本交通的各項政策，包含停讓行人、行人庇護島、行人專用時相、路型重設計等。

「改革需要時間，更不能中斷」，陳世凱表示，交通部必須加快腳步，跟上人民對台灣交通的期待。改革還需要經費，把新法規、新觀念散布台灣各個角落，拔除「車本交通」觀念。我們正在改革的道路上，正確的人本交通觀念需要被宣傳，期望國人支持交通部改革的決心。

交通事故 交通部長 陳世凱

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