租金補貼75萬戶恐下修 國土署批藍白刪預算影響弱勢租屋

立法院近期處理中央總預算。國土管理署表示，立委提案刪除經費，主要為推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金補貼，以及推動居住正義之社會住宅等相關工作，今年雖然預計補貼75萬戶，但預算如因未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修。

內政部表示，有關立委提案因國土計畫延後上路，因此刪除及凍結本署114年度及所屬預算第3目國土管理業務預算編列414億6726萬2千元各10%，約41.46726億元；另其他委員提案刪除住宅政策及住宅計畫之推動對國內團體之捐助1.24億。遭刪除了預算中，辦理國土管理等計畫研擬審議及規畫管理經費僅占301萬元。

國土署表示，如預算遭刪減，將影響政府提供租金補貼，減輕弱勢租屋族群居住負擔的政策推動。2021年前租金補貼執行模式，採取中央、地方依財力分級共同負擔租金補貼總經費，中央約75%、地方25%；2022年後行政院為擴大照顧租屋族，調整成中央統籌辦理，補貼金額直接撥付至民眾帳戶，並全額負擔租金補貼經費。

國土署說明，立委提案凍結相關預算，「若後續未能解結，將影響經費到位期程」，目前接受租金補貼之核定戶，補貼期間恐有無法如期銜接的狀況。此外今年雖然預計補貼75萬戶，但預算如因未能如期解凍，補貼戶數勢必要下修，導致有申請需求的民眾無法受到照顧。

國土署指出，刪除預算除影響既有政策推動外，還同時涉及新北地區最具規模的跨部會社宅興建案「汐止白匏湖運動休閒生態園區暨社會住宅興建計畫」，新北汐止區10年來人口成長超過7%，人口超過20萬，戶數達9.5萬戶，如今規畫僅325戶社會住宅，白匏湖案去年已完成規畫評估作業，將提供千戶社會住宅、幼托、長照、社福設施、3.4公頃運動中心及戶外運動設施。

國土署今年編列1.59億元預算，預計辦理聯外道路與基礎建設設計及發包。國土署表示，預算若被減列，白匏湖園區之社會住宅、社會福利、運動休閒及生態保護進度將嚴重停擺，勢必辜負新北汐止在地居民的期待。

國土署表示，針對立委提案刪除或凍結國土管理署預算，都會嚴重影響社會住宅興辦進度、租金補貼範圍與金額，籲請國會回應民眾對於居住政策的期待，支持社會住宅與租屋等相關預算，共同推動台灣居住正義。