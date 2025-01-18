卓榮泰上任後首度訪金門 針對刪減預算爭議這樣說

行政院長卓榮泰上任後今天首次赴金門視察，除了慰勉海巡工作、也視察小三通運作與太武山林間步道工程，針對近期的刪減預算爭議，他強調，國家安全不能毫無根據就刪除，無論是統刪或個案刪，都要顧慮國家整體安全，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」

卓榮泰今天首站來到海巡署第12（金門）巡防區，慰勉同仁。他指出，金門地區與中國福建僅一水之隔，是應對中國侵擾的重要前沿，過去一年，海巡署共出動巡防艇175次，成功應對54次侵擾，守護漁民安全與防堵疫情。他祝願海巡弟兄能過一個平安、不被侵擾的年，也希望對面海警船也能過安安心心的年，並向對岸喊話：「少來一點，我們就會多快樂一點。」

卓揆指出，金門不僅是民主與極權對峙的第一線，更是印太戰略的重要節點，國內外都高度關注，他表示，政府已在2018至2027年的十年計畫中編列426億元，用於建造141艘新式海巡艦艇，部分艦艇已投入使用，透過持續更新裝備與強化執法能力，金門的海域安全將更有保障。

針對近期預算刪減的爭議，卓榮泰重申國家安全的重要性，他指出，「刪不能刪安全，減不能減尊嚴。」所有關乎安全的計畫皆需穩定經費支持，不能因短期考量而輕易削減。他進一步提到，特別費並非首長的「私房錢」，而是用於關懷同仁及服務民眾的必要支出。他強調，沒有一個特別費是放在首長的口袋。

金門立委陳玉珍表示，金門海巡艦艇規模有限，面對大陸大型船隻時，處於不利地位，建議台灣沿海的大型艦艇應優先調派金門。此外，港口泊位不足也是金門的一大問題，海巡專用碼頭的設置是有必要的，以確保艦艇執勤需求。

陳玉珍同時反映，金門的禁限制水域政策，本為阻擋大陸漁船非法入侵，卻對當地漁民造成困擾，甚至有數百件違規案例被移送檢調，她呼籲政府檢討相關規範，避免影響漁民生計。