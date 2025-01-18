特別費統刪波及韓國瑜 黃國昌：民眾黨團標準一致

立法院會昨天表決中央政府總預算案通案刪減部分，民進黨立委指藍白連立法院長韓國瑜的特別費也刪除，是否質疑韓國瑜做得不好。民眾黨團總召黃國昌今天表示，從這例子就可看出，民眾黨團是標準一致適用。

黃國昌今天上午偕民眾黨秘書長周榆修前往板橋立委服務處，發放春聯，並接受媒體訪問。

媒體關切，民進黨立委郭國文透過臉書指出，民眾黨團統刪中央機關的特別費60%，院會表決時國民黨團也支持，其中也刪到立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、立法院秘書長周萬來的特別費。

黃國昌表示，從這個例子就可看出民眾黨團統刪中央政府總預算時，是標準一致適用，不要浪費納稅人公帑，這不是行政院長卓榮泰說過的話嗎，怎麼民進黨立委忘記卓榮泰的叮嚀。

媒體也詢問，如何看待民進黨立委林俊憲質疑民眾黨團在昨天表決前幾分鐘才端出沒看過的機密版提案。

黃國昌表示，民眾黨團早就提出通刪項目，也希望行政部門在朝野協商時有機會表達意見，但萬萬沒想到民進黨團派出總召柯建銘在總預算協商謾罵，浪費好幾個小時，以致最後無疾而終。

黃國昌表示，事後民眾黨團持續保持善意與前來的行政部門溝通，調整通刪提案，這份通刪提案是在前天深夜調整後，一大早就送到議事處，議事人員也很早就送到立委桌上。

黃國昌說，民進黨立委不要內行人說外行話，還利用資訊落差欺騙大眾，且若總預算仍有2兆8000億餘元預算，總統賴清德跟行政院長卓榮泰說沒辦法做事，「那就請你下台換人做」。

此外，媒體也詢問如何看待被台北市議員苗博雅點名為「唯一被司法認證的廢死政治人物」。黃國昌表示，死刑是非常嚴肅的問題，政治人物拿死刑執行政治操作及政治攻擊，終將遭到反噬，苗博雅就是典型例子，而苗博雅過去這段時間的言行，讓很多台灣人失望。