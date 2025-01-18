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立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為新北市一處行人庇護島。本報資料照片
圖為新北市一處行人庇護島。本報資料照片

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左轉車輛常因視線受阻，未能及時避讓行人或其他障礙物，進而發生碰撞事故」，紛紛發難。百萬網紅Cheap今天在臉書批，為保障行人安全刪除庇護島，「實在太白癡了」，不知道怎麼吐槽了，毫無邏輯。

庇護島在台灣認真推行3年多，Cheap表示，號稱三寶殺手，只要開車習慣不良、喜歡切西瓜的，都會撞上庇護島，但也保護了行人 。結果庇護島推行3年來，「還不時有政治人物靠北這東西，他們的邏輯很簡單『哎呀！這麼多鄉親撞到，道路設計不良啦，還不拆掉』」，後來人本交通慢慢普及，說要拆庇護島的人會被罵，最近又改口「設置不明顯，害鄉親撞到」。

Cheap表示，都宣導多久了，庇護島沒有什麼設計不良的，最主要的原因還是左轉車切西瓜，過去這些事情多發生在地方，也就是地方議員管轄的區域，「好吧，地方議員的程度也就這樣」，但張智倫是國會議員，國會議員要有國會議員的樣子，都是立法委員了，還在「左轉車輛視線受阻」，「拜託不要這麼弱智好不好」。

台灣一年交通死3000人，Cheap表示，交通部渾身打點，能打的地方這麼多，例如常以四輪思維宣傳，什麼馬路如虎口、看到大車退三步、叫行人穿亮一點，或是駕照的換訓制度，隔熱紙檢討等，能檢討的點一堆，偏偏檢討庇護島，「人家槍都放在你面前，請你打他了，你還撿起來打自己腳？我沒看過這種操作」。

網友表示，「把庇護島修掉那駕駛要撞什麼？行人嗎」、「刪這個真的很瞎」、「只能說智商堪憂，迴轉會撞到的，都是慣性切西瓜的慣犯，或是駕駛坐姿不良，部分視線受阻造成盲區」、「被分配到最好打的還會打歪」、「國會素質堪憂」、「庇護島就是保護行人的，不然是要保護車子？根本不清楚緣由」、「倒果為因」、「手榴彈捏在手裡自爆的典範」。

「交通安全唬平安2.0」臉書粉專表示，如果是符合行車軌跡、有法定警示的行人庇護島，駕駛人怎麼可能會看不到？然而無論政黨，都有民代做出倖存者偏差的表示，「不檢討切西瓜+轉彎不擺頭+不看路+透光率低等危險駕駛，如果安全駕駛就不會碰撞。看不到行人庇護島=看不到下一代身軀」，間接不重視下一代安全。

行人 西瓜 議員

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