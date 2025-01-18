公運計畫預算遭凍結50% 汽車客運公會：恐釀營運危機

114年度中央政府總預算案在立法院進入最後協商與審議，其中，交通部預算遭國民黨刪減84億9687萬3000元，為各部會最多。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今發表聲明指出，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言可能帶來營運危機，懇請委員重新評估提案。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會表示，交通部自2010年設立「公路公共運輸發展計畫」以來，挹注用於各項公路公共運輸軟硬體設備以及營運補貼等，期間各項政策及成果各界有目共睹，也創造民眾、客運業者及主管機關三贏局面，因而接續每年編列50億元預算，持續提供各項精進服務。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會指出，所屬的公路汽車客運業與市區汽車客運業，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、運票價價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，皆曾受惠於此專案預算支助，才能有目前發展成果及規模。目前汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰，仍急需公路公共運輸新舊資源持續挹注。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會表示，目前正處新年度預算審查階段，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會說，尊重民主憲政的指教與監督，也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請委員能考量汽車客運業的營運難處及國人民行需求，重新評估提案，讓公路公共運輸發展能持續進行，也呼籲主管機關後續審慎運用此項專案經費。