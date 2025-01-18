快訊

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

114學測數學A／基本題藏陷阱、解題務求做圖精確 教師評中間偏難

彰基播放「國有器官」紀錄片收恐嚇信 稱要炸到「血流成河」

聽新聞
0:00 / 0:00

公運計畫預算遭凍結50% 汽車客運公會：恐釀營運危機

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰。本報資料照片
汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰。本報資料照片

114年度中央政府總預算案在立法院進入最後協商與審議，其中，交通部預算遭國民黨刪減84億9687萬3000元，為各部會最多。中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會今發表聲明指出，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言可能帶來營運危機，懇請委員重新評估提案。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會表示，交通部自2010年設立「公路公共運輸發展計畫」以來，挹注用於各項公路公共運輸軟硬體設備以及營運補貼等，期間各項政策及成果各界有目共睹，也創造民眾、客運業者及主管機關三贏局面，因而接續每年編列50億元預算，持續提供各項精進服務。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會指出，所屬的公路汽車客運業與市區汽車客運業，在公共運輸轉型車輛汰舊換新、偏遠路線補貼、運票價價差補貼、軟硬體採購升級及相關學研基礎研究等，皆曾受惠於此專案預算支助，才能有目前發展成果及規模。目前汽車客運業正面臨疫後復甦緩慢、駕駛缺員等外部環境等挑戰，仍急需公路公共運輸新舊資源持續挹注。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會表示，目前正處新年度預算審查階段，公路公共運輸發展計畫相關經費據聞將凍結50%，對於仰賴現金流的汽車運輸業而言，將可能帶來營運危機。

中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會說，尊重民主憲政的指教與監督，也認同各界對於汽車客運業的鞭策，懇請委員能考量汽車客運業的營運難處及國人民行需求，重新評估提案，讓公路公共運輸發展能持續進行，也呼籲主管機關後續審慎運用此項專案經費。

公共運輸 現金流

延伸閱讀

超前部屬！六福萬怡自即日起推出「2025台北燈節住房專案」，加贈價值千元的秩父日本威士忌兩杯

藍白聯手通案刪減939億餘元 綠譴責黑箱提案癱瘓國家

22學術團體連署 財劃法修法恐讓科研預算倒退十年

長輩指定搭他的車 新營客運司機蔡勝澤「愛心舉動」足甘心

相關新聞

公廣董監事審查委員出爐 藍綠開打互嗆「御用」、「泛紅」

公視預算遭刪減的爭議才引發朝野大戰，公視第8屆董監事前哨戰又接續要開打。由於遴選公視董監事的審查委員，是由立院依政黨比例...

公視預算賴政府不會棄守 新董監事「團滅」不是不可能

公視董監事審查委員名單出爐，由於審查委員按政黨比例推薦，在野黨有影響公視董監事人選的實力，甚至是董事會推舉董事長的結果，...

藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是...

立委提案凍結人本交通預算因庇護島 Cheap：實在太白癡了

國民黨立委張智倫提案凍結交通部運輸研究所「人本交通研究發展計畫」800萬元預算，路權團體不滿提案理由是「行人庇護島造成左...

租金補貼75萬戶恐下修 國土署批藍白刪預算影響弱勢租屋

立法院昨藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。國土管理署表示，立委提案刪除經費，主要為推動減輕弱勢租屋族群居住負擔的租金...

反擊綠營預算指控 許宇甄：灌水灌得比黑心店家還高

立法院審查預算中，卻掀起朝野預算大戰。國民黨立委許宇甄今日批評，總預算灌水灌得比黑心店家還要高，行政院面對在野黨的質疑，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。