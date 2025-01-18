藍白刪939億 王婉諭：「先砍再說」侵蝕委員會中心主義

立法院會昨處理中央總預算通案刪減，藍白聯手表決通過，刪除總預算939億。時代力量黨主席王婉諭指，長期仰賴通刪的結果，就是大部分立委根本缺乏預算監督能力，這種「喊定總額、先砍再說」的模式，嚴重侵蝕委員會中心主義，預算提案成為政治鬥爭的工具，遠不如菜市場喊價。

王婉諭表示，所謂的通案刪除，通常在總預算協商初期便講好今年「總共」要刪多少總預算，並列出共同削減項目，由各機關自行調整。這種做法過去已成慣例，尤其是國民黨立委賴士葆非常熱愛以通案刪除展現監督政績，針對通案刪除，行政機關通常會提前預留削減額度以應對此種刪減。

王婉諭說，這種方式存在顯著問題，「立法院僅喊定總削減額度，卻不指明具體政策方向，對行政部門的施政監督淪為形式」，長期仰賴通刪的結果，就是大部分立委根本缺乏預算監督的能力，不懂各機關的業務，預算提案成為政治鬥爭的工具，甚至遠遠不如菜市場喊價。她補充，因為菜市場的喊價還要看成色，立法院的通刪只喊額度，完全不論內容。

王婉諭舉例說明，此次民眾黨提案、藍白兩黨贊成通過的通刪案，外觀上雖與過去的通刪案類似，但金額卻從過去的300億上下，一次提高到總預算3%的940億。像是軍事裝備及設施砍3%、房屋建築養護費、車輛及辦公器具養護費、設施及機械設備養護費砍5%、設備及投資砍6%，這些跟過去幾年並無太大差異。

王婉諭指出，但在肩負國際學術交流的中研院，國外旅費及出國教育訓練費統刪15%，國內旅費也統刪15%，負責打擊犯罪的警政署、移民署，在旅費的部分一樣難以倖免。實際上會造成多大的衝擊，很快的在今年度就可以看出來。

王婉諭批評，這種「喊定總額、先砍再說」的模式，嚴重侵蝕委員會中心主義，讓立法院淪為政治鬥爭的工具，「委員會為百萬、千萬的預算爭論不休，但在院會卻輕鬆砍掉數百億元」，是對民主的莫大諷刺，盼立法院預算審查應回歸理性與專業。