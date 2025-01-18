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總預算交鋒綠營多方搶救 藍委反擊看緊荷包有正當性

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院審查總預算案，行政院長卓榮泰舉行記者會，質疑在野黨團提出3000多案要大幅刪減、凍結總預算，恐將造成國力弱化。記者余承翰／攝影
立法院審查總預算案，行政院長卓榮泰舉行記者會，質疑在野黨團提出3000多案要大幅刪減、凍結總預算，恐將造成國力弱化。記者余承翰／攝影

立法院休會前夕，緊鑼密鼓審議今年度總預算，面對在野黨提案大砍預算，行政首長出面喊窮又動員立委、民間關切，充分利用時間空間論述在野黨惡搞總預算，爭取民意支持。國民黨立委也反擊強調，如果真的該用的經費一定不會阻擋，但如果連民進黨自己都不重視部會效能，又怎能怪在野黨把關預算？

立法院休會前夕審議今年度總預算，面對在野黨立委祭出3000多項提案的「案海戰術」，民進黨團總召柯建銘朝野協商擺出拖延戰術，以冗長發言癱瘓協商；另一方面，閣揆卓榮泰親上火線，率各部會大陣仗召開記者會，訴求預算遭凍結、刪除將影響政務推行。除此之外，包括卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫，到國防部副部長柏鴻輝等部會官員，紛紛拍攝公布短影音，訴求預算遭刪除，將造成五大國力的弱化。

同時，民進黨團，黨籍立委也利用記者會、質詢機會做球給部會訴苦再添柴火。16日仍在開會的國防外交委員會邀請國安局、國防部等部會針對海底電纜疑遭權宜輪割斷事件專案報告，綠委羅美玲趁最後幾分鐘詢答時間追問數發部的預算遭擋，影響到資通訊備援機制「這不是裡應外合，什麼是裡應外合？國人應該看清楚！」連不常出現在國防委員會的立委李坤城也在散會前最一刻現身質詢，追問國防部長顧立雄潛艦預算遭凍18億元、中科院民雄無人機園區7625萬元預算全數遭提案減列等題目，結論是「內憂比外患更可怕」。

執政黨立院、行政部門大陣仗叫窮，引發工商業界、藝文界紛紛赴立院關切；卓榮泰再臨門一腳，對回台國台商大吐苦水，強調自己過去當民代，對績效不好的單位都是「懲罰性刪一元」，現在卻是只保留一元。他更說，在野黨團也知道犯了眾怒，現在自己在縮，他鼓勵在野黨縮到合理一點再來說，希望下星期能有好的開始。

綠營人士指出，執政黨眼看席次不如人，實質協商、坐下來談已無法得分，因此祭出雙線作戰，由柯建銘透過冗長發言癱瘓協商，爭取到的預算進度停擺時間，再由部會大軍、側翼空戰加上外圍組織三管齊下，論述在野黨惡搞總預算，爭取更大的民意支持。

事實上，執政當局訴求叫窮已經醞釀一段時日，跨年前後正值財劃法爭議高峰，行政院以卓榮泰、鄭麗君為主角製作的新年新措施圖卡中，就紛紛加上「新版財劃法若實施，本計畫會受影響，恐大幅減少可支持人數」等字樣，提示民眾福利措施將因立院修法遭砍的影響。

連續幾天的議題交鋒，打得各方關切立院攻防，連大罷免議題也被炒熱，不過藍營立委也反擊，國民黨團首席副書記長王鴻薇秀出圖卡強調，國民黨刪除金額不含台電總共是1111億元，在野黨減列後，總預算仍然有3兆214億元，比113年歲出總預算2兆9519億元還高「蔡政府不會關門，難道賴政府就會關門嗎？」

行政院新年新措施圖卡，已加上「新版財劃法若實施，本計畫會受影響」等字樣。圖／行政院官方粉專
行政院新年新措施圖卡，已加上「新版財劃法若實施，本計畫會受影響」等字樣。圖／行政院官方粉專

卓榮泰 國民黨 國防部 朝野協商 柯建銘 財劃法

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