綠批不想討論預算 王鴻薇：柯建銘協商講廢話 只會造謠

立法院現正審查中央政府總預算案，17日立法院會下午起開始就預算提案表決，民進黨批在野黨不想實質討論。國民黨立委王鴻薇今日反嗆，是誰不願意實質討論，民進黨立院黨團總召柯建銘在朝野協商講廢話，沒一個字談到預算，民進黨只想造謠。

王鴻薇說，民進黨指控在野黨不肯實質討論預算，到底是誰不願意實質討論？在本周三、周四，立法院長韓國瑜兩度召集朝野協商預算，花了三小時，都在聽柯建銘講廢話，柯冗長的發言裡，沒有一個字談到預算問題，反而想要透過綠營側翼或媒體修理在野黨而已，民進黨才是不想實質討論，只想造謠。

王鴻薇表示，至於通案刪除的部分，過去都有，比例也跟往年差不多，但因為今年歲出規模創下新高，當基數變大時，即使是同樣的比例，金額也會增加。但在國民黨的通案裡，會把一些例外情形剔除，比方說水電費，把各級學校全部剔除，讓政府相關機關可以運作，而且有些也可以在其他科目流用，全部都可實行。

王鴻薇呼籲，奉勸執政黨，回去看看前總統蔡英文所講的：「我當部會首長時，即便砍了10%，所有政府也會活得好好的。」