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預算審查「3部會業務費砍剩1元」 徐巧芯曝原因：沒有功能

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯，上午與北市戴錫欽議長(左一)、議員秦慧珠(右一)、詹為元(右二)一同發送韓國瑜春聯。(圖／取自UDN直播畫面)
國民黨立委徐巧芯，上午與北市戴錫欽議長(左一)、議員秦慧珠(右一)、詹為元(右二)一同發送韓國瑜春聯。(圖／取自UDN直播畫面)

國民黨立委徐巧芯上午在吳興市場發送韓國瑜院長限量春聯，面對總預算將在下周表決，徐巧芯表示，這次總預算審查，國民黨鎖定的第1個就是民進黨政府的大內宣預算，全部刪除；另外，沒有功能的部會，業務費砍到1塊錢　包括數位部、NCC，還有陸委會。

徐巧芯上午與北市戴錫欽議長、議員秦慧珠、詹為元一同發送韓國瑜春聯，針對總預算審查引發民進黨怒火，她說，其實擋人財路當然就是會讓人生氣，所以這一次站出來的很多既得利益者，終於讓大家夠看到他的真面目，她很認真的在記載，到底是哪一些人突然很生氣的跳出來。

她說，「當然不是每一位都這樣」，很多人可能有他自己個人的原因跟立場，可是有一些人，可以看得出來，是因為覺得被刪了預算之後，拿不到政府的標案，拿不到政府的錢，所以很生氣，所以政府的大內宣預算應該要全數砍掉。

徐巧芯說，國民黨這一次鎖定的，第一個就是民進黨政府的大內宣預算全部刪除，今年的文宣的預算飆高，既然去年同樣的預算能夠做得到，今年為什麼要增加這麼多？所以民進黨的大內宣側翼網軍預算要全部刪除。

她說，第二，沒有功能的部會，業務費砍到1塊錢，就是數位部、NCC 還有陸委會，例如陸委會，兩岸現在還有在交流嗎？沒有交流要陸委會幹嘛？所以把業務費砍到1塊錢，但除此之外所有的部會都可正常的運作，所以網路上很多謠言，等到表決的時候，就會知道。

對於外界指國民黨大刪預算挨批，黨團急著撤案，對此，徐巧芯說，這是民進黨在抹黑，國民黨並不是在撤案，而且在整合案子，例如個別委員提案，有時同一個內容會有5個委員的提案，所以各委員會就會把5個提案縮成1個，表決時數量不要這麼高，可以在21日正式完成審查，所以不是撤案，是整理提案。

國民黨 大內宣 徐巧芯 民進黨

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