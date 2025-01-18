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民進黨2兆9000億預算不能做事？黃國昌嗆：那就下台

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民眾黨代理主席黃國昌（右）與祕書長周榆修今天一起發送春聯。記者葉德正／攝影
民眾黨代理主席黃國昌（右）與祕書長周榆修今天一起發送春聯。記者葉德正／攝影

立法院黨團總預算審查持續攻防，民進黨立委質疑民眾黨在預算表決前又端出「機密版」，還刪立法院長韓國瑜與祕書長周萬來特別費。民眾黨代理黨主席黃國昌今天表示，通刪案有吸納行政部門訴求調整後送印交給議事處，如果兩兆九千億預算，賴清德總統跟行政院長卓榮泰說沒辦法做事，「那就請你下台換人做」。

民進黨立委林俊憲昨發文質疑，民眾黨在表決前幾分鐘，「又又又端出了新的、沒人看過的最高機密版通案預算刪減」。

黃國昌說，林俊憲作為賴清德嫡系弟子，不要內行人說外行話，在整個通刪項目，早就提出提案，就是希望朝野協商能讓行政部門有機會表達意見與看法，萬萬沒想到民進黨竟在朝野協商嚴肅場合，派出總召柯建銘整場謾罵、言不及義，浪費兩次好幾個小時朝野協商時間，最後無疾而終。

黃國昌說，事後民眾黨持續保持善意，打開大門和願意前來的行政部門雙向溝通，吸納行政部門訴求，調整通刪案，院會前幾分鐘提出哪裡來得及印，他們是前天通宵做完調整，一大早送到議事處，並送到各委員桌上，奉勸民主進步黨不要內行人說外行話，利用資訊落差欺騙大眾，不是執政黨該做的事。

黃國昌強調，如果今天兩兆八、九千億的預算，賴清德跟卓榮泰說這樣沒辦法做事，台灣人納稅錢兩兆九千億還無法做事？「那就請你下台換人做」。

另外民進黨立委郭國文也說民眾黨刪除立院長韓國瑜特別費，大酸藍白狠起來連自己人也刪。黃國昌笑回，這不就看得出來民眾黨刪除預算是如何標準一致適用，不要浪費納稅人公帑，不是行政院長卓榮泰說的嗎？怎麼民進黨立委對自家行政院長苦口婆心叮嚀都忘記。

朝野協商 民眾黨 民進黨 黃國昌

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