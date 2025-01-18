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通刪比例高 財政部：嚴重影響推動財政業務

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案。中央社
立法院會討論114年度中央政府總預算案審查總報告案。中央社

財政部18日表示，立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，加上昨日表決通過之民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，將嚴重影響財政業務之推動。

通案刪減科目中，「國外旅費及出國教育訓練費」通刪比率高達60％，嚴重影響國際租稅與財政合作及交流，以及洽簽租稅協定，營造有利投資環境；「媒體政策及業務宣導費」通刪比率高達60％，不利相關稅務法令革新措施快速有效傳遞民眾知悉，影響民眾權益及稅收徵起效果；「國內旅費」通刪20％，影響辦理賦稅稽徵業務考核、海關邊境查緝、國有不動產會勘估價、參加各項業務聯繫會議等業務；「水電費」通刪10％，未來可能將面臨沒有預算支應水電費的窘境，並影響洽公民眾服務品質。

後續待表決之預算保留案，其中本部「歲出」總額刪減3,000萬元及凍結3,000萬元、「一般行政」經費刪減7,000萬元及凍結3,000萬元暨「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減1,500萬元及凍結1,500萬元，累計金額分別達1億1,500萬元及7,500萬元，如遭刪減及凍結，將嚴重影響國際財政、促參等業務推動，損及我國國際正面形象，不利民間參與公共建設，暨機關基本行政維持運作。

國庫署「國庫業務-私劣菸品查緝作業」經費刪減1,000萬元及凍結1,000萬元，如遭刪減及凍結，將導致私劣菸品猖獗，戕害國人身體健康及捐稅收入損失；國庫署「一般行政-基本行政工作維持」業務費刪減500萬元及凍結500萬元，如遭刪減及凍結，將影響機關基本行政維持運作；國有財產署「國有財產業務」經費刪減9,395萬4千元及凍結1億8,790萬7千元，如遭刪減及凍結，將增加登革熱疫情風險，危害國人健康，形成海岸、社區環境清潔破口及遭棄置廢棄物等破窗效應，排擠國家重要文化資產修復再利用計畫或工程進度。

財政部強調，114年度預算案係依施政計畫及業務需要本撙節原則覈實編列，期盼立法院在野黨團給予支持，俾厚植財政能量，營造優質賦稅環境，並據以維持為民服務品質。

國庫署 財政部

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