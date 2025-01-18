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郭國文：黃國昌統刪60%中央機關特別費 韓國瑜也遭殃

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連立法院長韓國瑜、秘書長周萬來的特別費也刪掉了，藍白應該是認為韓做得很糟糕，才會需要刪掉60%特別費。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連立法院長韓國瑜、秘書長周萬來的特別費也刪掉了，藍白應該是認為韓做得很糟糕，才會需要刪掉60%特別費。圖／聯合報系資料照片

立法院院會審查114年度中央政府總預算案，昨下午表決通過藍白協商後的通案刪減原則，將刪減939億7500萬元。民進黨立委郭國文表示，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連立法院長韓國瑜、秘書長周萬來的特別費也刪掉了，藍白應該是認為韓做得很糟糕，才會需要刪掉60%特別費。

郭國文指出，黃國昌統刪所有中央機關的特別費60%，國民黨投票時也支持，結果連韓國瑜的特別費也刪掉了，黃國昌真不給韓國瑜、江啟臣、周萬來面子，竟然把他們的特別費大砍。

郭國文說，藍白應該認為韓國瑜做得很糟糕，協商不好好主持，議場內控不好秩序；覺得周萬來秘書長沒有維持議事公正，證實周萬來就是「周亂來」，才會需要刪掉60%特別費。每月特別費刪除結果，韓國瑜一個月從7萬9100元變3萬1640元、江啟臣一個月從4萬4200元變1萬7680元、周萬來一個月從3萬9700元變1萬5880元。

郭國文質疑，民眾黨統刪不放過韓國瑜，國民黨又傻傻被牽著鼻子走，果然藍白狠起來連自己人也刪，韓國瑜、江啟臣、周萬來雖然這一年來配合演出，依舊躲不過黃國昌的大刀。

周萬來 特別費 藍白 郭國文 韓國瑜 黃國昌

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