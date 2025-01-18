文化部給承諾後減刪公視預算 陳玉珍：沒好好監督 才愧良心

國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部捐助公視基金會的23億元經費，雖最後僅刪減2300萬元，但仍引發部分文化影視產業界從業人員強力批評。陳玉珍表示，減刪公視預算不是因民粹介入，而是經文化部表明會注意公視申請補助不公平後才調整；陳玉珍說，預算把關是立委天職，沒有好好監督才會愧對良心。

陳玉珍以報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部影視及流行音樂推動與輔導預算中，捐助公視基金會的23億元經費，引發影視界質疑。國民黨團已踩煞車，修改為刪減1%、2300萬元。

陳玉珍透過臉書表示，公視以往的預算都大約落在9億左右，今年暴增至23億，在仔細研讀預算書及審計部報告後，發現公視有許多爭議，也有球員兼裁判，申請補助的人同時是評審的惡例發生，在經過文化部前來溝通預算後，表明未來會多加注意，避免再有不公平的狀況發生。

陳玉珍說，因此最後改減列2300萬及凍結25%在經專案報告後解凍，並不是因為有什麼民粹主義的團體結合政治力介入就會改變，而是行政機關承諾會改善，因此也會視情況調整刪減數，這本是立法院預算溝通的過程。

陳玉珍說，立法委員審查預算為民把關是天職，這些都是百姓的血汗錢，每一分一毫都很重要，做得好就應該給，做不好就應該刪，刪除的每一筆預算，沒有一分是落入立委個人的口袋，沒有好好監督，她才會愧對她的良心。