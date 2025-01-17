文化預算遭大砍 李遠嘆：斷了葉脈的葉子 終將枯萎而死

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化預算遭大幅刪減、凍結，文化部長李遠在臉書寫下「斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死」。圖／轉自李遠臉書
文化預算遭大幅刪減、凍結，文化部長李遠在臉書寫下「斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死」。圖／轉自李遠臉書

在野立委提出多項文化預算凍結與刪減的提案，引發各界譁然，有出版界逾千人連署表達不滿、金馬獎導演也號召同業投入製作罷免影片。文化部李遠稍早在臉書寫下，「大幅刪減文化預算，就像斷了葉脈的葉子，終將枯萎而死。」

多位國民黨立委提案凍結、刪減文化部相關預算，包含國民黨立委陳玉珍提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案、 國民黨立委盧縣一提案要求凍結文化部人文出版司20%、約4000萬的預算，而國民黨立委魯明哲則提案刪減文化禮金200萬並凍結1000萬預算等，文化界憂心此舉將對文化產業造成深遠影響。

對此，李遠也在臉書表達憂慮。他說，這筆預算已經由立法院教育文化委員會詳細而理性的討論及審查過，且全力爭取完整保留這筆已經審查過的預算，不到最後一刻絕不放棄。

李遠提到，他將捍衛屬於全體人民應有的文化資源，及對文化產業發展應有的協助所編列的預算。他說，文化是國家的靈魂，靈魂不容隨意踐踏，台灣文化也不能徹底淪陷。自己今天下午去參加國家漫畫館的漫畫家交流會，現場的漫畫家們都對預算的刪減感到憂心，其中有不少人提到文化部這些年對他們的支持。

李遠也在文末分享阮光民的畫作（漫畫作品改編自賴和的「一根秤仔」）是被斷了葉脈的葉子，他說，「大幅刪減文化預算就像是斷了葉子的葉脈，葉子終將枯萎而死。」

事實上，早在李遠發聲之前，就有不少民間團體表達其異議。有書店及出版業昨天在網路以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」為主旨發起連署，呼籲立法院停止不合理提案，不到1天已有破千人參與連署，知名作家吳明益、去年剛奪下美國國家圖書獎的楊双子都在連署行列；金馬獎最佳紀錄片導演楊力州也號召同業投入製作罷免影片。

國民黨 文化部 李遠

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