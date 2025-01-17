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藍白聯手刪預算 三大媒體工會急發聲：影響數萬從業人員生計

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
針對立法院審議114年度中央政府總預算案，17日已通過之部分通案決議部分，媒體公會緊急發出聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。記者陳正興／攝影
針對立法院審議114年度中央政府總預算案，17日已通過之部分通案決議部分，媒體公會緊急發出聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。記者陳正興／攝影

針對立法院審議114年度中央政府總預算案，17日已通過之部分通案決議部分，媒體公會緊急發出聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

聲明指出，敬請立法院於審議114年度政府總預算案時，給予行銷傳播媒體產業必要支持。該預算案關乎產業發展、勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，懇請立法院各黨派秉持監督之責，審慎協調，促進產業良性發展。

台灣廣告與媒體市場歷經民主化進程，已發展出多元且充滿活力的環境。然而，隨著外部環境變化與跨國大型媒體平台對市場秩序的衝擊，國內傳播產業經營壓力日益增加。在此關鍵時刻，立法院審議的政府年度總預算案對於整體產業影響深遠。若預算遭到大幅刪減或凍結，不僅將阻礙國家政策推行，也將對行銷傳播產業的經營環境造成嚴重影響，甚至打擊新生代投入產業的熱情，進一步衝擊經濟發展及民生福祉。

對於文宣預算的重要性，媒體公會表示，政府部會的文宣項目不僅是行銷傳播媒體產業的重要支柱，亦對推動公共政策理解、社會教育宣導、經濟振興及福利政策傳播具有關鍵作用。例如，防疫、防詐騙宣導、國際觀光推廣及社會福利政策的普及，均需透過高效且專業的傳播機制來實現。若此類預算遭到削減或不穩定，將可能導致政策傳達效能降低，甚至增加政府與社會的額外成本。

STBA（中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）、TAAA（台北市廣告代理商業同業公會）與MAA（台北市媒體服務代理商協會）作為代表產業的三大公會，其會員涵蓋國內外重要媒體平台、廣告代理業者及媒體服務商，市場涵蓋率極高。三大公會呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減而造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

對於立法院總預算案表決統刪一事，行銷傳播媒體產業深感震驚，三大公會特此聲明，懇請立法院在審議過程中，以周延的討論與協調，確保行銷傳播媒體產業的穩健發展及整體經濟的向上推進。在數位轉型與全球競爭加劇的背景下，行銷傳播產業需要穩定的政策與資源支持，方能發揮專業價值，助力國家發展。

公共政策 立法院

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