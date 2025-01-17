立院統刪6成媒宣費 三大公會憂影響數萬從業人員

立法院會今天表決通過今年度中央政府媒體宣傳費統刪60%，行銷傳播產業三大媒體公會晚間發布聲明，呼籲立法院審慎考量預算對行銷傳播產業的影響，避免因預算刪減造成產業經營困境，進而影響數萬從業人員的生計。

立法院會今天討論114年度中央政府總預算案審查總報告案，通案部分，媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%。中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會（STBA）、台北市廣告代理商業同業公會（TAAA）與台北市媒體服務代理商協會（MAA）今天晚間發布聲明。

三大公會指出，台灣廣告與媒體市場歷經民主化進程，發展出多元環境，然而，隨著外部環境變化與跨國大型媒體平台對市場秩序的衝擊，國內傳播產業經營壓力日益增加。立法院此時審議政府年度總預算案，對整體產業影響深遠。若預算遭到大幅刪減或凍結，不僅阻礙政策推行，也將對行銷傳播產業經營環境造成嚴重影響。

三大公會表示，請立法院審議114年度政府總預算案時，給予行銷傳播媒體產業必要支持。預算案關乎產業發展與勞動就業權益，以及廣告創意、媒體代理、影視內容等領域的永續經營，懇請立法院各黨派秉持監督責任，審慎協調，促進產業良性發展。

至於文宣預算的重要性，三大公會指出，文宣項目不僅是行銷傳播媒體產業的重要支柱，也對推動政策理解、社會教育宣導、經濟振興及福利政策傳播具有關鍵作用。例如，防疫、防詐騙宣導、國際觀光推廣及社會福利政策的普及，都需透過高效且專業的傳播機制實現。如果此類預算遭到削減，可能導致政策傳達效能減低。