23億降為2300萬？藍擬大砍公視預算 公視：深感不安

國民黨立委陳玉珍擬以公視報導偏頗、竄改歷史為由，提案刪除文化部對公視捐助23億元預算案，引起軒然大波。雖同黨立委柯志恩今緩頰，經協商後改為刪減1%、2300萬元，各界仍有不少討論。對此，公視晚間也發出董監事會聲明指，目前雖可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍深感不安，呼籲立委支持政府捐助公視的預算。

陳玉珍以公共電視旗下「Taiwan Plus」報導提及美國新當選總統川普為重刑犯等偏頗言論，以及戲劇「聽海湧」竄改歷史為由，提案刪除文化部「影視及流行音樂推動與輔導」預算中，捐助公視基金會23億元經費，為文化界投下震撼彈，不少編導表示異議，不過柯志恩證實，昨天國民黨團內部討論後，已經修改為刪減1%、2300萬。

公視晚間也在官網發表董監事會聲明。聲明指出，公共媒體是社會的公共財，聞悉立法院邁入最後階段的政府總預算審查，有立法委員提案刪除或刪減政府捐助公共電視的預算。雖經各方意見表達、溝通後，目前可能降低刪減幅度，但公視全體董事與監察人仍深感不安，特籲請立法委員支持政府捐助公視的預算，以利我國公共媒體發展，並保障全民收視權益。

公視表示，公共電視屬於國民全體，服務對象不分族群、性別、年齡、黨派，致力提供社會大眾正確、公正、多元、優質的資訊及各類型內容，包括去年8月開播的兒童與青少年服務平台「小公視」。成立迄今，已成為台灣影視領域不可取代的公共服務事業。

公視也提到，公廣集團所提供的內容或服務必有不足之處，也會出現疏失，因此在董、監事會的監理之外，也建立各種問責機制，接受社會大眾及政府相關單位依法進行的監督。凡有缺失，必積極面對，力求改善，絕不逃避。然而，持續成長的公廣集團，近二年也繳交出亮麗的成績單，例如在金鐘獎、金馬獎及國內外各大獎項都有超越以往的佳績，國際學術機構的調查亦顯示公視新聞為我國最受信任的電視媒體。此外，公視也是台灣影視產業與國際接軌的重要橋樑，並獲邀擔任國際廣電組織的董事會或執委會成員。

公視強調，我國公視的經費原本就與其他公共媒體先進國家差距甚遠，感謝這段時間以來所有關心、支持、維護公視預算的各界人士，並請立委務必支持政府捐助公視的預算，讓依法獨立自主經營的公共電視，可以為台灣的未來發展做更多、更好的服務；讓好不容易建構出來的公共領域，可以繼續成為台灣向前邁進的積極、正向動力。