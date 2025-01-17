快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算

中央社／ 台北17日電
圖為去年行政院長卓榮泰針對總預算報告並備質詢後，朝野立委在議場舉牌表述意見。本報資料照片
圖為去年行政院長卓榮泰針對總預算報告並備質詢後，朝野立委在議場舉牌表述意見。本報資料照片

針對部分立委提案凍結文化相關預算，書店及出版業昨天在網路以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化浩劫」為主旨發起連署，呼籲立法院停止不合理提案，不到1天已有破千人參與連署。

其中連署的文化相關團隊有19個單位，書店業者137家，出版及圖書產業80家，圖書產業相關工作者347人，作家、翻譯、文字工作者537人，其他個人連署114人；包括吳明益、楊双子、朱宥勳等作家均參與連署，目前人數仍在持續增加當中。

連署聲明內容列舉4大項不合理提案，包括要求凍結文化部人文出版司20%、約新台幣4000萬元預算，理由為未能改善實體書店經營困境。連署聲明指出，書店經營困境是結構性問題，應對症下藥逐項改善，而非削減支持書店的預算。

其次為凍結300萬的出版振興計劃預算，理由為媒合效率低，部分書店即便領取補助後仍停業。連署聲明指出，媒合效率低應該評估並改進，書店停業的原因應通過政策調整來解決，而非削減預算，切斷創作者與出版業的生機。

也有立委提案刪減文化禮金200萬並凍結1000萬預算，理由為青年參與率低。連署聲明認為，文化禮金政策對書店與出版業有明顯支持效果，能促進年輕人文化消費並培養閱讀習慣，是推動文化發展的關鍵措施。此提案不僅削弱政策效益，還會進一步壓縮書店產業及文化推廣空間。

此外針對國家圖書館、國立台灣美術館及國資圖業務費，被國民黨團提案凍結70%。連署聲明指出，大幅凍結預算是反文明的野蠻人之舉。這樣的行為將癱瘓文化機構，並對書店與出版業造成毀滅性影響。

連署聲明強調，「我們強烈反對立法委員進行不合理的預算凍結與刪減提案，此舉不僅辜負選民託付，阻礙台灣進步，違背世界文明潮流，更將對文化產業、書店生態與出版業發展造成難以回復的長遠傷害。呼籲立法院維持文化產業的基本支持，保障書店、出版業及文化機構的正常運作，並避免對台灣文化發展造成不可挽回的損害」。

出版業 立法院

延伸閱讀

王鴻薇秀圖：總預算刪完還比去年多 政府有關門嗎？

新竹雙首長制？ 綠批官方文件高虹安仍是市長 市府這麼回應了

不滿在野砍預算 書店和出版業發起連署批「文化浩劫」

藍大砍公視23億預算踩煞車 柯志恩協調陳玉珍改刪1%

相關新聞

王鴻薇秀圖：總預算刪完還比去年多 政府有關門嗎？

立法院現正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團自我濃縮提案，將原本3千多個提案刪減至600多個，合計刪減111...

反對立院刪農業部預算 全國豬協：不惜動員到立院抗爭

近期農業部業務費遭提案刪減，中華民國養豬協會理事長潘連周今天認為，此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊台灣豬肉產...

22學術團體連署 財劃法修法恐讓科研預算倒退十年

橫跨自然科學、工程技術、生醫農業及人文社會科學等領域，共有22個學術團體今共同聯署、呼籲立院應審慎評估《財政收支劃分法》...

出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算

針對部分立委提案凍結文化相關預算，書店及出版業昨天在網路以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化...

公視聲明盼立委支持預算 讓公媒繼續有正向動力

國民黨立委提案刪公視新台幣23億元預算案掀起議論。公視董監事會今天表示，雖經溝通後已盡可能降低刪除幅度，但請立委支持，讓...

影／藍白聯手砍939億元總預算 民進黨批：目的要癱瘓台灣

國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，刪除總預算939億元7500萬元(約總預算3%)，創下刪減史上新高。民進黨團譴責傅崐萁、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。