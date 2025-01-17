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藍委翁曉玲整理政府愛用媒體廠商：民眾心中有把尺

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照

國民黨立委翁曉玲今日表示，她很在意政府使用媒體宣傳費的使用狀況和效益問題，經過辦公室收集資料，列舉出特定部會的愛用廠商。民進黨政府有無偏愛，圖利特定媒體業者，有數據為證，理性民眾心中自有一把尺。

翁曉玲說，預算審查是立委的重頭戲，不僅考驗立委審閱揪假的能力--得就百本以上大大小小各個不同部會機關的預算書，抓出亂編、浮編預算之處；更考驗立委的好體力，目前她已有心理準備會在立院議場挑燈夜戰，40小時不斷電地持續進行700多項預算案投票表決，務必在21日順利完成所有預算案審查。

翁曉玲強調，她很在意政府機關利用媒體進行業務宣導經費的使用狀況和效益問題。自民進黨政府執政後，看到機關政媒不分、養網軍的情形非常嚴重，而且是明目張膽的在做，這種慷人民稅錢之慨，去做美化執政黨、攻擊在野黨之文宣，實在夠惡劣，她不能接受。

翁曉玲表示，為了解民進黨政府到底將業務宣導費給了哪些媒體業者，有無集中特定媒體業者的狀況，她辦公室同仁花了一些時間彙整資料並進行分析。因人力有限，只挑了幾個機關，且僅分析近2、3年的媒宣資料。

翁曉玲指出，在大刪賴政府媒宣費預算之前，她公開本辦公室所做的研究，供大家參考。至於民進黨政府有無偏愛、圖利特定媒體業者？有數據為證，相信有理性的民眾心中自有一把尺。

翁曉玲說，司法院最愛媒體廠商包括民視、三立、士奇傳播、飛豬影業、潮網科技。交通部最愛媒體廠商包括東森、士奇傳播、天空傳播、民視、無敵家娛樂。勞動部最愛媒體廠商包括民視、思索柏、三立、士奇傳播。農業部最愛媒體廠商包括三立、華視、年代、台視。法務部最愛媒體廠商包括台灣各種吧、新視紀整合行銷、鼎珅、無敵家娛樂（民國111年加上112年）。

國民黨立委翁曉玲辦公室整理出農業部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出農業部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出司法院經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出司法院經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出法務部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出法務部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出勞動部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出勞動部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出交通部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書
國民黨立委翁曉玲辦公室整理出交通部經常採購的媒體廠商名單和額度。圖／取自翁曉玲臉書

民視 民進黨 翁曉玲

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