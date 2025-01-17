工總盼早日通過總預算 罷免議題尊重立委言論自由
立法院協商114年度政府總預算案，工總理事長潘俊榮等人今天拜會民進黨團，盼國會考量政府預算關乎產業競爭力。民進黨團總召柯建銘會後表示，請大家支持「大罷免」；工總回應，尊重各界意見與不同立委的言論自由，歉難評論，亦非工總立場。
工總傍晚發布新聞稿表示，對於罷免等政治課題的發言，社會各界或有不同看法，尊重各界意見及不同立委的言論自由，歉難評論，也不是工總立場。
工總強調，此行重點在於表達對產業及國家發展的關心。
工總表示，當前國際競爭激烈，產業發展如逆水行舟，不進則退，相信行政及立法部門願意為台灣經濟的長期發展，放下成見，共同理智討論台灣產業的發展對策，這樣才能面對國際變局。
工總重申，產業的發展需要大家一起努力和合作，面對國際經貿挑戰，此時此刻，急需政府與國會協力合作，早日通過預算並據以進行，才能符合產業等各層面未來發展需要，為國家產生更大效益是大家共同的期待。
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