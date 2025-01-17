快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

監院：在野提案大砍預算 政治獻金查核恐停擺

中央社／ 台北17日電
監察院。圖／聯合報系資料照
監察院。圖／聯合報系資料照

在野擬大刪今年度總預算，監院人士今天說，在野黨立委提案減列監院一般行政業務預算新台幣9000萬餘元，只保留人事費，未來監院政治獻金查核、公職人員財產申報等業務都將停擺，這種透過刪減預算使機關停擺的方式，恐有違憲之虞。

監院今年度總預算為10億9711萬餘元，扣除人事費用，機關運作及業務推動經費則為2億9703萬元，預算案正在立法院審議，不過在野黨立委紛紛提案減列監察院預算。

監院人士表示，有在野黨立委提案，要求刪除監院預算3億1266萬餘元，但監院業務費僅2.9億餘元，提案卻要求刪除3億1266萬餘元，這將使監察院業務運作完全停擺。

此外，也有提案批評監院淪為政黨酬庸，傷害民眾對政府的信賴，因此訴求將監院「一般行政」業務費用共計9037萬6餘元全數刪除。

監院人士說，一般行政是維持機關基本運作經費，包含水電費、通訊費、物品、租金、古蹟及廳舍檢修及養護、設備及設施養護費、陽光四法資訊系統服務費等基本維運經費，一旦刪除，將導致公職人員財產及政治獻金等申報、裁處等業務執行，全面停擺。

另外，也有提案要求全數刪除監院國際監察事務費用共1187萬餘元。監院人士指出，此提案若通過，將中斷長期耕耘的國際監察交流成果，包含監察院去年才終於成為伊比利美洲監察使聯盟（FIO）的區域外正式會員，以及今年澳紐及太平洋地區（APOR）的年會主辦權，一旦預算遭刪，過去由監院院長、人權會主委陳菊透過人權外交打下的成績單，都將付諸流水。

監院人士指出，整體來看，在野黨立委提案減列預算出現理由科目不對、全數刪除理由也不清的情形，未有減列的明確標準，加上監院正查核前民眾黨主席柯文哲總統大選的政治獻金，預計年後公布查核進度，不免懷疑有遭報復性減列預算的可能。

監院人士呼籲，憲政機關之間應該互相尊重，而非大幅刪除預算導致其他機關無法運作，這也恐違反憲法希望五權分立的本來原意，以及大法官釋字632號，憲政機關不能因作為或不作為，影響到其他憲政機關正常運作的意旨。

監院人士也質疑，在野黨去年起陸續透過立法院職權行使法、公職人員選舉罷免法，以及總預算案的審查等，想要癱瘓國家、影響民眾權益，但國家運作不是立委出一口氣就可以持續進行，在野黨立委應理性思考。

政治獻金 監察院 立法院職權行使法

延伸閱讀

日本自民黨再爆小金庫疑雲 東京都議會會派職員被起訴

不滿在野砍預算 書店和出版業發起連署批「文化浩劫」

藍大砍公視23億預算踩煞車 柯志恩協調陳玉珍改刪1%

最高行前院長不滿監院指與富商翁茂鍾交遊 索國賠600萬吞敗確定

相關新聞

王鴻薇秀圖：總預算刪完還比去年多 政府有關門嗎？

立法院現正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團自我濃縮提案，將原本3千多個提案刪減至600多個，合計刪減111...

反對立院刪農業部預算 全國豬協：不惜動員到立院抗爭

近期農業部業務費遭提案刪減，中華民國養豬協會理事長潘連周今天認為，此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊台灣豬肉產...

22學術團體連署 財劃法修法恐讓科研預算倒退十年

橫跨自然科學、工程技術、生醫農業及人文社會科學等領域，共有22個學術團體今共同聯署、呼籲立院應審慎評估《財政收支劃分法》...

出版界「頭痛何須砍頭」連署逾千人 抗議濫刪預算

針對部分立委提案凍結文化相關預算，書店及出版業昨天在網路以「頭痛何須砍頭？不合理的預算凍結與刪減提案＝書店與出版業的文化...

公視聲明盼立委支持預算 讓公媒繼續有正向動力

國民黨立委提案刪公視新台幣23億元預算案掀起議論。公視董監事會今天表示，雖經溝通後已盡可能降低刪除幅度，但請立委支持，讓...

影／藍白聯手砍939億元總預算 民進黨批：目的要癱瘓台灣

國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，刪除總預算939億元7500萬元(約總預算3%)，創下刪減史上新高。民進黨團譴責傅崐萁、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。