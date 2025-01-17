藍白聯手砍939億元總預算 文宣費統刪60%、水電費刪10%

立法院會下午開始處理中央總預算通案刪減部分，國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，刪除總預算939億元7500萬元（約總預算3%），創下刪減史上新高，其中媒體文宣費統刪60%、水電費統刪10%，剩下800提案則留待下周一、二院會處理。

立法院朝野黨團自15日起密集協商中央總預算案，但歷經兩次協商都無結果，國民黨團、民眾黨團一開始祭出海量提案約3000多案，但這一兩天紛紛撤案減量，最後濃縮至800案，今天下午僅處理通案部分，其餘800案留待下周一、二院會處理。

院會下午先處理通案刪減部分共9案，其中通案刪減項目包括水電費方面遭統刪10%，但教育部所屬各級學校及各級公共圖書館、博物館、美術館、中央研究院、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局等除外。

被視為「大內宣」媒體政策及業務宣導費除另有預算案決議外，統刪60%。而行政機關特別費統刪60%，其中行政院及所屬、陸委會、原民會、內政部、農業部、數位發展部、NCC、法務部、銓敘部、監察院、勞動部全數刪除，均不得流用。

大陸地區旅費除現行法律明文規定支出不刪外，數位發展部、國家通訊傳播委員會全數刪除；中央研究院與國家科學及技術委員會、警政署及所屬、移民署統刪30%，其餘統刪80%。各機關國內旅費部分，改為中央研究院、國家科學及技術委員會與審計部統刪15%，其餘統刪20%，均不得流用。