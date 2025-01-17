兩場歌仔戲燒8600萬 王鴻薇：刪黑預算剛好而已

立法院正在審查明年度總預算案，國民黨立委王鴻薇今日批評文化部，歌仔戲辦兩場燒8600萬還敢鬼扯，民進黨連刪除理由都敢栽贓。

王鴻薇表示，文化部去年辦歌仔音樂劇「1624」，只辦了兩場就燒掉8600多萬，而且這項花費原本根本就沒有編在預算裡，是臨時用「表演藝術之輔導與推動」這項預算的7500萬，和傳統藝術中心的預算1196萬來支應。

王鴻薇指出，簡單說，這場表演的預算沒有按規定編列，可以說是一筆黑預算，甚至還是採用限制性招標。而這兩場歌仔戲花的費用，就占了扶助地方表演團體預算的4分之1，這樣合理嗎？沒有圖利特定團體嗎？

王鴻薇說，事實上文化部前兩天還派人來和她溝通這筆預算，她當然支持扶助地方表演團體，她反對的是只補助單一的特定團體，所以退讓到可以減列2千萬就好。文化部現在不同意刪2千萬，還要栽贓她是因為1624太成功才刪預算，請問她的提案理由是這樣寫的嗎？「這種黑預算，刪你真的剛好而已。」