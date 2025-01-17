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王鴻薇秀圖：總預算刪完還比去年多 政府有關門嗎？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，114年度刪完後，比113年度還多。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇表示，114年度刪完後，比113年度還多。圖／取自王鴻薇臉書

立法院現正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團自我濃縮提案，將原本3千多個提案刪減至600多個，合計刪減1111億元，占總預算比率約3.47％。國民黨團首席副書記長王鴻薇今日表示，114年度總預算刪除後規模和去年一樣，蔡政府不會關門，賴政府就會關門嗎？

根據王鴻薇辦公室整理的圖卡顯示，內政委員會刪減17億6000萬元、教育文化委員會刪減15億9422萬1千元、外交國防部分刪減19億2896萬2千元、交通委員會刪減84億9687萬3千元、經濟委員會刪減23億9300萬6千元、司法委員會刪減7億6940萬元、財政委員會刪減1億7129萬2千元，社福衛環委員會刪減1億4011萬3千元。通案刪除939億元。合計1111億元。

王鴻薇表示，國民黨團經過內部協商以及與民眾黨團整合，114年度總預算國民黨刪除金額不含台電，總共是1111億元，換算刪除比率是3.47％。這個比率比往年高，只是回113年度的歲出規模，請問賴政府這段時間滿天造謠，是不是打臉自己，自證「賴清德比蔡英文無能」、「賴清德比蔡英文爛」。

王鴻薇指出，立法院預算審查本來就是有各委員會審查意見，個別委員提案和黨團提案，所以才會有預算協商。民進黨側翼拿著賴政府製造的假訊息到底散播，行政院長卓榮泰都可以率部會首長嚷嚷政府不能運作，請問整體歲出的規模和去年一樣，為什麼去年可以運作，今年就不能運作了呢？「就一個字，『騙』。不騙人民，你們才不能運作。」

立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案，共刪減1111億元，占總預算比率約3.47％。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案，共刪減1111億元，占總預算比率約3.47％。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案刪除撥補台電1000億元。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團提案刪除撥補台電1000億元。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇辦公室統整各委員會刪減預算額度。圖／取自王鴻薇臉書
立法院正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇辦公室統整各委員會刪減預算額度。圖／取自王鴻薇臉書

國民黨 王鴻薇 蔡英文

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