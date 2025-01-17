王鴻薇秀圖：總預算刪完還比去年多 政府有關門嗎？

立法院現正處理114年度中央政府總預算案，國民黨立院黨團自我濃縮提案，將原本3千多個提案刪減至600多個，合計刪減1111億元，占總預算比率約3.47％。國民黨團首席副書記長王鴻薇今日表示，114年度總預算刪除後規模和去年一樣，蔡政府不會關門，賴政府就會關門嗎？

根據王鴻薇辦公室整理的圖卡顯示，內政委員會刪減17億6000萬元、教育文化委員會刪減15億9422萬1千元、外交國防部分刪減19億2896萬2千元、交通委員會刪減84億9687萬3千元、經濟委員會刪減23億9300萬6千元、司法委員會刪減7億6940萬元、財政委員會刪減1億7129萬2千元，社福衛環委員會刪減1億4011萬3千元。通案刪除939億元。合計1111億元。

王鴻薇表示，國民黨團經過內部協商以及與民眾黨團整合，114年度總預算國民黨刪除金額不含台電，總共是1111億元，換算刪除比率是3.47％。這個比率比往年高，只是回113年度的歲出規模，請問賴政府這段時間滿天造謠，是不是打臉自己，自證「賴清德比蔡英文無能」、「賴清德比蔡英文爛」。