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反對立院刪農業部預算 全國豬協：不惜動員到立院抗爭

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
中華民國養豬協會理事長潘連周。聯合報系資料照片
中華民國養豬協會理事長潘連周。聯合報系資料照片

近期農業部業務費遭提案刪減，中華民國養豬協會理事長潘連周今天認為，此舉可能影響多年累積的養豬產業成果，嚴重打擊台灣豬肉產業及國際競爭力，也透露不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。

潘連周表示，農業部過去幾年透過多項政策與資源支撐養豬產業，也提升了台灣豬肉的國際競爭力，其中補助養豬場經費改建，此外還有屠宰場與冷鏈設施等多項經費的支持，還有在豬肉產品的檢驗上面給予協助，多項作為讓台灣豬在品質與防疫上深受消費者信賴。

潘連周說，今年是台灣豬的關鍵年，不僅世界動物衛生組織（WOAH）有望在5月通過台灣「豬瘟非疫國」申請，生鮮豬肉也陸續外銷菲律賓、新加坡等國家，未來更有可能進軍日本，對於這樣的前景產業界都非常期待，然而近日立委揚言刪減農業部經費，擔心對於養豬產業的支持及經費也會因為這樣減少，經費減少不只會影響整個養豬產業的發展，包括衝擊養豬場環境改善、防止疾病傳播等等，也會危及眾多豬農的生計，對豬農並不公平。

潘連周指出，台灣豬肉長期在國內民眾的形象是健康美味，也是台灣人自豪的飲食文化象徵，中華民國養豬協會期盼朝野放下分歧，共同守護台灣豬肉產業，不要將政治議題凌駕民生議題，如有損養豬產業權益和罔顧國民安心食肉，本會不惜串聯全國養豬產業團體及相關畜禽產業團體到立法院抗爭，強烈反對農業部相關經費面臨刪減或凍結。

競爭力 豬肉 農業部

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