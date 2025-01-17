22學術團體連署 財劃法修法恐讓科研預算倒退十年

橫跨自然科學、工程技術、生醫農業及人文社會科學等領域，共有22個學術團體今共同聯署、呼籲立院應審慎評估《財政收支劃分法》修正案對基礎研究與高階人才培育的影響。聲明指，此修正案可能導致整體科研預算倒退至十年前的水準，並對台灣的國際競爭力與高科技產業創新能力產生難以挽回的損害。

立法院日前通過《財劃法》修正案，朝野各有立場，學術界也對此政策的潛在影響表達高度關注，除中研院日前發稿「請命」，包括中華民國海洋學會、中國生理學會、中華民國地球物理學會、中華民國細胞及分子生物學會、台灣物理學會、台灣海洋工程學會、台灣文化研究政策學會、臺灣海洋聯盟、臺灣磁共振學會、中華民國地理學會、中華機率統計學會、臺灣太空科學聯盟、臺灣災害管理學會理事長陳天健、中華空間資訊學會、台灣真空學會、中國化學會、台灣環境與資源經濟學會理事長闕雅文、中華民國數學會、台灣女科技人學會、中華民國地球科學會、中華林學會，及臺灣幹細胞學會等22個學術團體今發出聯合聲明，呼籲相關部門應有完善規畫及配套措施。

聲明指出，科技預算是支持大學與研究機構進行基礎研究的重要支柱，所涵蓋的自然科學、電資工程、生醫農業及人文社會科學等領域，不僅是推動經濟創新與社會進步的重要基石，更為應對全球重大挑戰提供解方。例如，COVID-19疫苗研發的背後便依賴長期穩健的科研投入。若在缺乏充分社會溝通與相關配套措施的情況下，相關科技預算可能面臨顯著削減，對台灣的基礎研究與高階人才培育產生不利影響，進而影響長期科研發展與國家競爭力。

聲明也提到，面對未來AI技術革命、次世代半導體、新興傳染病與氣候變遷、淨零轉型、超高齡社會與少子化、地緣政治、區域經濟等重大且複雜的挑戰，台灣是否具備充分的應對能力，能否提出創新解方與優秀人才將是關鍵，這取決於長期穩定的基礎研究與高階人才培育。學術界體認，只有持續的投入與跨領域整合，才能助力國家在永續發展的道路上克服種種難題。

學術團體強調，近三年來，台灣基礎研究與人才培育的經費雖有增長趨勢，但隨著研究成本上升，其增幅已受到壓縮。若貿然實施《財劃法》修正案，可能導致科技預算削減至低於十年前的水準，嚴重衝擊基礎研究與高階人才培育的健全發展，將對高科技產業創新及國家永續發展帶來難以挽回的傷害。

聯合聲明呼籲，相關單位應審慎評估修正案對中央與地方施政財源的利弊得失，確保資源分配的合理性與長期效益，研擬更具社會共識與周全配套的政策，以利基礎研究與人才培育的長期發展。同時，推動科技計畫的相關政府部會需承擔關鍵角色，針對政策型國家計畫應有嚴謹的前瞻規劃，系統性整合產官學界的研發量能，透過跨部門與跨域合作提升科研計畫的綜效與擴散，使科技資源的運用效益最大化。